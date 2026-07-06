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Lyon tenta adiar estreia no Francês para priorizar disputa da Champions

Lyon tenta adiar estreia no Francês para priorizar disputa da Champions
Lyon tenta adiar estreia no Francês para priorizar disputa da Champions -

O Lyon solicitou oficialmente à Liga de Futebol Profissional da França (LFP), nesta segunda-feira (6), o adiamento de sua estreia no Campeonato Francês, marcada para o dia 22 de agosto, contra o Toulouse. A informação foi divulgada pela imprensa francesa.

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O objetivo do clube é preservar a preparação da equipe para uma possível disputa do playoff que vale vaga na fase de grupos da Champions. Comandado por Paulo Fonseca, o Lyon iniciou a pré-temporada no dia 29 de junho, justamente com foco nas fases preliminares da competição europeia.

Antes de pensar no playoff, porém, a equipe ainda terá pela frente a terceira fase classificatória da Champions. Os confrontos estão previstos para os dias 4 ou 5 de agosto, no jogo de ida, e 11 de agosto, na partida de volta.

Caso avance, o Lyon disputará o playoff nas semanas seguintes. O problema é que o compromisso contra o Toulouse está marcado exatamente entre os dois jogos dessa fase decisiva, o que motivou o pedido de adiamento. O clube deixou claro que a mudança no calendário só seria necessária caso consiga a classificação.

Para justificar a solicitação, a diretoria argumentou que a medida beneficia o futebol francês, já que aumentaria as chances de um representante do país garantir vaga na principal competição de clubes da Europa. A estratégia se assemelha à utilizada pelo PSG em algumas ocasiões na temporada passada.

Agora, o Lyon aguarda a decisão da LFP, que deve analisar o pedido nos próximos dias.

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