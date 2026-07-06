Lyon tenta adiar estreia no Francês para priorizar disputa da Champions

O Lyon solicitou oficialmente à Liga de Futebol Profissional da França (LFP), nesta segunda-feira (6), o adiamento de sua estreia no Campeonato Francês, marcada para o dia 22 de agosto, contra o Toulouse. A informação foi divulgada pela imprensa francesa.

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O objetivo do clube é preservar a preparação da equipe para uma possível disputa do playoff que vale vaga na fase de grupos da Champions. Comandado por Paulo Fonseca, o Lyon iniciou a pré-temporada no dia 29 de junho, justamente com foco nas fases preliminares da competição europeia.

Antes de pensar no playoff, porém, a equipe ainda terá pela frente a terceira fase classificatória da Champions. Os confrontos estão previstos para os dias 4 ou 5 de agosto, no jogo de ida, e 11 de agosto, na partida de volta.

Caso avance, o Lyon disputará o playoff nas semanas seguintes. O problema é que o compromisso contra o Toulouse está marcado exatamente entre os dois jogos dessa fase decisiva, o que motivou o pedido de adiamento. O clube deixou claro que a mudança no calendário só seria necessária caso consiga a classificação.

Para justificar a solicitação, a diretoria argumentou que a medida beneficia o futebol francês, já que aumentaria as chances de um representante do país garantir vaga na principal competição de clubes da Europa. A estratégia se assemelha à utilizada pelo PSG em algumas ocasiões na temporada passada.

Agora, o Lyon aguarda a decisão da LFP, que deve analisar o pedido nos próximos dias.

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