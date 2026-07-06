Quem fica e quem volta? A situação dos jogadores do Brasileirão na Copa

A maioria dos jogadores de clubes brasileiros convocados para a Copa do Mundo já está eliminada da competição. Ainda assim, nem todos estão fora do Mundial. Dos 32 atletas que atuam no futebol brasileiro e foram chamados para a competição, 27 já estão fora. Por outro lado, cinco ainda seguem vivos, já que Argentina e Colômbia entram em campo nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final.

A presença de jogadores do Brasileirão na Copa de 2026 marcou um recorde histórico. Ao todo, sete seleções levaram atletas que atuam no Brasil: Brasil, Paraguai, Uruguai, Equador, Holanda, Colômbia e Argentina. No começo do mata-mata, 25 ainda seguiam na disputa. Porém, as quedas em sequência mudaram o cenário rapidamente.

O Brasil caiu diante da Noruega, nas oitavas de final. Assim, os sete jogadores da seleção brasileira que atuam no país ficaram fora da competição. O Paraguai, que tinha forte presença de atletas de clubes brasileiros, também se despediu depois da derrota para a França. Além disso, o Equador parou no México, enquanto a Holanda caiu nos pênaltis contra Marrocos. Antes disso, o Uruguai já havia sido eliminado ainda na fase de grupos.

Com isso, o grupo de representantes do futebol brasileiro ficou reduzido a Argentina e Colômbia. A seleção argentina conta com Flaco López, atacante do Palmeiras. Já a Colômbia tem quatro jogadores de clubes brasileiros: Andrés Gómez, do Vasco; Jhon Arias, do Palmeiras; Jorge Carrascal, do Flamengo; e Juan Camilo Portilla, do Athletico-PR.

Argentina e Colômbia ainda seguram presença brasileira na Copa

A situação ainda pode mudar nesta terça-feira (7). A Argentina enfrenta o Egito, às 13h, em Atlanta, Estados Unidos. Logo depois, a Colômbia encara a Suíça, às 17h, em Vancouver, Canadá. Portanto, a permanência dos últimos jogadores do futebol brasileiro na Copa depende diretamente desses dois confrontos.

Caso argentinos e colombianos avancem, o Brasileirão continuará representado nas quartas de final. Além disso, o chaveamento prevê um possível cruzamento entre os vencedores desses duelos na fase seguinte. Dessa forma, ao menos uma das duas seleções poderia levar jogadores de clubes brasileiros até a semifinal.

Por enquanto, no entanto, a leitura mais segura é que a maior parte dos convocados já está fora. O número mostra a força da presença brasileira no torneio, mas também indica o impacto das eliminações recentes. Afinal, em poucos dias, Brasil, Paraguai, Equador e Holanda deixaram a Copa e reduziram drasticamente o grupo de atletas ligados ao futebol nacional.

Assim, a pergunta “quem fica e quem volta?” ainda tem uma resposta parcial. A maioria volta. Porém, Flaco López, Andrés Gómez, Jhon Arias, Jorge Carrascal e Juan Camilo Portilla ainda seguem na disputa e podem manter o futebol brasileiro representado na reta decisiva da Copa.

Situação por seleção

Brasil: eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa

eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa Paraguai: eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa

eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa Uruguai: eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa

eliminado, com 7 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa Equador: eliminado, com 5 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa

eliminado, com 5 jogadores de clubes brasileiros fora da Copa Holanda: eliminada, com 1 jogador de clube brasileiro fora da Copa

eliminada, com 1 jogador de clube brasileiro fora da Copa Colômbia: ainda viva, com 4 jogadores de clubes brasileiros na Copa

ainda viva, com 4 jogadores de clubes brasileiros na Copa Argentina: ainda viva, com 1 jogador de clube brasileiro na Copa

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