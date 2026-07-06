Kane se diverte com entrevista rouca e enaltece vitória da Inglaterra no Azteca: “Icônica”

Um dos grandes destaques da classificação da Inglaterra contra o México, o atacante Harry Kane passou por uma cena inusitada após a partida deste último domingo (05). Depois de festejar a vitória com os torcedores, o jogador concedeu uma entrevista rouco. Inclusive, os torcedores compararam sua voz com de a voz de Mickey Mouse.

Em suas redes sociais, o atacante postou um vídeo comunicando que sua voz já estava normal. Além disso, Kane se divertiu com a repercussão da entrevista. Contudo, o jogador também classificou a experiência da partida no Azteca como “icônica”.

“Quer dizer, que entrevista memorável foi aquela de ontem à noite. Que bom ver todo mundo se divertindo com isso. Foi a entrevista perfeita para encerrar uma noite perfeita. Entrar em campo para aquele jogo foi muito especial, a atmosfera, o estádio, todos estavam muito animados para estar lá e jogar naquela partida icônica”, ressaltou.

Kane teve uma grande atuação na partida que garantiu a Inglaterra nas quartas de final da Copa. Na primeira etapa, o atacante deu uma assistência para Bellingham e, depois do intervalo, marcou de pênalti. Agora, os Three Lions vão encarar a Noruega, no próximo sábado (11), em busca de uma vaga nas semifinais.

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