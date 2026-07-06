Ancelotti: “A dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda”

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após a eliminação na Copa do Mundo. Um dia depois da derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, o treinador publicou uma mensagem em que reconheceu a dor pela queda, mas afirmou que segue confiante para sequência do trabalho.

“Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil”, escreveu o técnico nas redes sociais.

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Na entrevista coletiva após a partida, o italiano evitou tratar a derrota como um ponto final. Apesar da frustração, afirmou que o grupo demonstrou comprometimento ao longo do torneio.

Ancelotti assumiu o comando da Seleção às vésperas da Copa do Mundo. Sob seu comando, o Brasil avançou em primeiro lugar no Grupo H, mas ficou pelo caminho após derrota para Noruega nas oitavas de final.

A publicação do treinador rapidamente repercutiu entre torcedores. Nos comentários, muitos manifestaram apoio à permanência de Ancelotti no cargo, enquanto outros lamentaram a eliminação e cobraram uma reação da seleção para o próximo ciclo.

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