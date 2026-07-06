Espanha iguala maior invencibilidade de sua história

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo e igualou a maior sequência invicta de sua história. Com o gol de Merino aos 45 minutos do segundo tempo, a seleção espanhola chegou a 35 jogos sem perder e repetiu a marca alcançada entre 2007 e 2009, durante o ciclo que teve Luis Aragonés e Vicente del Bosque no comando.

Além da classificação, o resultado recolocou a Espanha nas quartas de final de uma Copa pela primeira vez desde 2010, ano em que conquistou seu único título mundial. Portanto, a vitória no clássico ibérico teve peso duplo: eliminou Portugal e, ao mesmo tempo, consolidou uma sequência histórica da equipe de Luis de la Fuente.

A atual invencibilidade começou depois da derrota por 1 a 0 para a Colômbia, em amistoso disputado no dia 22 de março de 2024. Desde então, a Espanha não voltou a perder. Nesse período, manteve regularidade, fortaleceu a base e chegou ao Mundial como uma das seleções mais consistentes da competição.

A equipe também sustenta outro dado importante nesta Copa. Até agora, a Espanha é a única seleção que ainda não sofreu gols no torneio. Dessa forma, a campanha combina posse de bola, controle defensivo e capacidade de decidir jogos apertados, como aconteceu contra Portugal.

Espanha mira recorde mundial

Agora, a seleção espanhola passa a mirar uma marca ainda maior. O recorde mundial de invencibilidade entre seleções pertence à Itália, que ficou 37 partidas sem perder entre 2018 e 2021. Portanto, a Espanha precisa de mais dois jogos sem derrota para igualar os italianos e de três para assumir a liderança isolada.

Depois da vitória sobre Portugal, Luis de la Fuente valorizou o nível do clássico e a resposta dos jogadores. Para o técnico, o duelo tinha peso de decisão antecipada, principalmente pelo nível técnico das duas equipes.

“A verdade é que foi um grande jogo, dois super times, falando na prévia que era uma final antecipada. Fizemos um jogo muito completo. Os jogadores grandes sabem como fazer um grande trabalho. Foi magistral a contribuição que deram esses jogadores. Temos 26 jogadores excelentes”, afirmou De la Fuente.

Rodri também destacou a classificação, mas manteve tom de cobrança. O volante lembrou que a Espanha ainda pode evoluir, sobretudo porque os jogos ficarão mais difíceis na sequência da Copa.

“Temos margem para melhora. Agora vamos descansar. É importante a questão física. Essa equipe tem tudo. Quando você dá tudo, tem que ficar feliz”, disse Rodri.

A Espanha enfrentará o vencedor de Estados Unidos x Bélgica nas quartas de final. A partida será na próxima sexta-feira (10), às 16h, em Los Angeles (EUA).

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