Técnico da Noruega fala de polêmica com Ancelotti e revela presente: “Gesto de grandeza”

No último final de semana, Brasil e Noruega entraram em campo para fazer uma das oitavas de final da Copa do Mundo, e os noruegueses levaram a melhor por 2 a 0. Antes da partida, além da expectativa pelos confrontos individuais dentro de campo, houve também uma breve polêmica entre os treinadores Stale Solbakken e Carlo Ancelotti.

Após a Noruega eliminar a Costa do Marfim, um vídeo do vestiário da seleção noruguesa mostrou o Stale Solbakken mandando um “recado” para o treinador da Seleção Brasileira. Solbakken disse, no vídeo, “Pode esperar, Carlo Ancelotti. Estamos chegando”.

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Sendo assim, apesar da declaração ter sido em um momento de festa, as redes sociais interpretaram como uma possível provocação. Solbakken logo colocou panos quentes no dia seguinte a divulgação do vídeo, e nesta segunda, o técnico da Noruega revelou um momento fraterno de Ancelotti, com direito a um presente.

“Posso dizer que ele mostrou toda a sua grandeza depois da partida. Enviou um representante com uma camisa do Brasil com meu nome nas costas e uma dedicatória. Foi um gesto muito forte”, disse o técnico em conversa com a imprensa norueguesa.

Solbakken também mostrou muito bom humor ao falar da comemoração dos jogadores pelo feito de eliminar a Seleção Brasileira. O treinador afirmou que celebrou sozinho no seu quarto, mas que não deu ordens aos atletas.

“Eles decidem essas coisas. É liberdade com responsabilidade. Sempre foi assim, e esses jogadores sabem lidar muito bem com isso”, destacou.

Desse modo, nas quartas de final, a Noruega vai enfrentar a Inglaterra, no próximo sábado, às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem levar a melhor, enfrenta o vencedor do chaveamento de Argentina x Egito e Suíça x Colômbia.

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