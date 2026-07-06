Saibari vira dúvida em Marrocos antes de duelo com a França

Marrocos começou a preparação para enfrentar a França com uma preocupação física importante. Ismael Saibari, substituído ainda aos 22 minutos da vitória sobre o Canadá, passou por uma segunda ressonância magnética nesta segunda-feira (6), em Boston, para avaliar a gravidade da lesão. Entretanto, a federação marroquina não divulgou o resultado do exame. Embora os primeiros sinais sejam mais tranquilizadores, a presença do meia nas quartas de final da Copa do Mundo, quinta-feira (9), diante da França, ainda depende do diagnóstico.

A situação exige atenção da comissão técnica. Afinal, Saibari virou uma peça relevante na campanha marroquina e participou diretamente da construção ofensiva da equipe. Além disso, a proximidade do jogo contra a França reduz a margem para recuperação. Marrocos volta a campo na quinta-feira (9), em Boston, em duelo que vale vaga na semifinal.

Ainda assim, o cenário inicial não indica uma baixa confirmada. Segundo a imprensa marroquina, os primeiros elementos apontam para uma lesão possivelmente menos grave do que se imaginou no momento da substituição. Por isso, a definição sobre o jogador deve ficar para os próximos dias, conforme a evolução clínica e os exames complementares.

A dúvida chega em um momento decisivo. Marrocos vem embalado depois da vitória sobre o Canadá e tenta repetir, ou até superar, a campanha histórica que colocou a seleção entre as grandes forças recentes do futebol mundial. Porém, diante da França, o time também terá de administrar outro problema: a lista de pendurados.

Cinco jogadores chegam ameaçados

Além de Saibari, a comissão técnica marroquina precisa controlar o risco disciplinar. Hakimi, Diop, Halhal, Ounahi e El Khannouss entram nas quartas de final com cartão amarelo. Portanto, se qualquer um deles receber nova advertência contra os franceses, ficará fora de uma eventual semifinal.

A lista preocupa porque reúne nomes importantes em diferentes setores. Hakimi é uma das principais referências técnicas e ofensivas pelo lado direito. Ounahi e El Khannouss ajudam na construção pelo meio. Já Diop e Halhal ampliam a atenção no sistema defensivo.

Quatro desses cinco jogadores receberam cartão na vitória sobre o Canadá. Apenas Diop já estava pendurado antes da partida, após ter sido advertido no duelo contra a Holanda, na fase anterior. Assim, Marrocos chega ao confronto com a França em um cenário duplo de alerta: aguarda a situação física de Saibari e, ao mesmo tempo, tenta preservar peças importantes para seguir vivo na Copa.

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