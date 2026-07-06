Vila Nova marca no fim, vence São Bernardo e retoma liderança da Série B

O Vila Nova retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre venceu o São Bernardo por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (6/7), pela 16ª rodada da competição. Marquinhos Gabriel, no primeiro tempo, e Janderson, nos acréscimos do segundo, fizeram os gols colorados. Hyoran marcou para o time paulista no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Com o resultado, o Vila Nova chega a 31 pontos e termina a rodada da forma que começou: na primeira posição. Já o São Bernardo sofre a terceira derrota seguida, já não vence há quatro partidas e caiu para o sexto lugar com 25.

O primeiro gol do jogo aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel aproveitou um vacilo do adversário, saiu cara a cara e bateu rasteiro para vencer Alex Alves e abrir o placar no OBA. O São Bernardo empatou logo no início da segunda etapa com finalização e Hyoran. No entanto, foi com Janderson, em chute aos 46 minutos, que os donos da casa marcaram e decretaram a vitória por 2 a 1.

Por fim, os clubes voltam a campo pela 17ª rodada da Série B do brasileiro. Na sexta-feira, o Vila Nova visita o Juventude, às 19h, no Alfredo Jaconi. Do outro lado, o São Bernardo recebe o Cuiabá, domingo, às 16h, no Primeiro de Maio.

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