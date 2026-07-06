Onana deixa gramado lesionado e preocupa a Bélgica

Apesar do bom início de jogo, a Bélgica teve uma grande preocupação durante a primeira etapa contra os Estados Unidos. Afinal, o meia Amadou Onana deixou o campo lesionado com apenas 20 minutos de jogo, dando lugar a Vanaken.

O jogador se lesionou após uma disputa de bola com Christian Pulisic. O belga tentou ganhar do norte-americano e acabou travando a sua perna no gramado. Com isso, Onana deixou o gramado sentindo muitas dores em seu joelho esquerdo e recebeu o consolo de seus companheiros do lado de fora do gramado.

Além de desfalcar a Bélgica no restante da partida, Onana preocupa no caso de uma possível classificação para as quartas de final. O meia também gera preocupação no Aston Villa, seu clube, caso tenha uma lesão mais séria e possa perder o começo da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.