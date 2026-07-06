Presidente da França sai em defesa de Mbappé

Emmanuel Macron saiu em defesa de Kylian Mbappé após o ataque racista feito pela senadora paraguaia Celeste Amarilla contra o capitão da França. Nesta segunda-feira (6), o presidente francês publicou uma mensagem de apoio ao atacante nas redes sociais e reforçou valores como dignidade, respeito e fraternidade. A manifestação ocorreu depois da vitória francesa por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Mais um gol para Kylian Mbappé. Contra o racismo desta vez. Todo o meu apoio”, escreveu Macron.

A fala do presidente ampliou a repercussão política do caso. Afinal, Mbappé marcou o gol que eliminou o Paraguai no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e, logo depois, passou a receber ataques da parlamentar paraguaia. Celeste Amarilla publicou ofensas racistas contra o jogador ao comentar a derrota de sua seleção no mata-mata.

Macron, portanto, buscou associar a resposta ao episódio aos princípios defendidos pela França. Na mesma publicação, o presidente afirmou que, quando as palavras sujam, os valores respondem com dignidade, respeito e fraternidade. Assim, a manifestação colocou o caso também no campo institucional, não apenas esportivo.

Mbappé já havia reagido às declarações da senadora. O atacante francês criticou duramente Celeste Amarilla e afirmou que ela não representa o Paraguai. Além disso, fez questão de valorizar a campanha da seleção sul-americana, que avançou no Mundial e eliminou a Alemanha nos pênaltis antes de cair diante da França.

Capitão francês rebateu ataques

A resposta de Mbappé teve tom firme. O camisa 10 chamou a parlamentar de “desprezível” e “indigna” do cargo. Ao mesmo tempo, separou a fala racista da imagem do país e destacou a paixão demonstrada pelos paraguaios durante a Copa.

“Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição”, escreveu Mbappé.

Ademais, o governo paraguaio também divulgou nota de repúdio à senadora.

O episódio ocorreu em meio ao protagonismo do atacante no Mundial. Principal nome da França, Mbappé chegou a sete gols na Copa e divide a artilharia da competição com Haaland, da Noruega, e Lionel Messi, da Argentina. Além disso, o jogador marcou o gol que colocou os franceses nas quartas de final.

A França agora tenta deixar a polêmica fora de campo e voltar a atenção para a sequência da Copa. A equipe de Didier Deschamps enfrentará Marrocos na próxima quinta-feira (9), em Boston, pelas quartas de final. O vencedor do confronto avançará à semifinal do Mundial.

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