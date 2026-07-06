Scaloni usa eliminação do Brasil como alerta para Argentina

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez uma breve análise da Copa do Mundo e da dificuldade que as equipes favoritas vêm enfrentando no Mundial. Além disso, citou o lance de Endrick, que perdeu um cara a cara com o goleiro da Noruega no segundo tempo. Ele afirmou que se o garoto fizesse a história seria outra história e liga o alerta.

“Tenho o time, mas não disse a eles e não vou dizer a vocês. Sei que vocês já sabem, mais ou menos, pelo que me disse a assessoria. É por aí. Vi o jogo do Brasil mais ou menos, porque estávamos treinando e teve o temporal. Noruega é um bom time. Se Endrick faz aquele gol com 0 a 0, estaríamos falando outra coisa. Enfrentaram um grande rival, é a realidade. Estamos alertas, porque também vamos enfrentar um grande riva”, disse antes de complementar.

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Mais do que um lance específico, Scaloni já havia comentado em outra resposta sobre como o nível da Copa está parelho, e que nem mesmo as favoritas estão com um grande destaque das demais.

“O Mundial está sendo complicado para todos, não há uma seleção que parece fácil. A França é um rival temido, segue sendo, mas teve problemas com o Paraguai. Há condições diferentes do que se via em outros mundiais. Os jogadores jogaram muitas partidas neste ano e estão sentindo, por isso o nível não é o que estamos acostumados”, explicou.

Argentina em nível “aceitável”

Além disso, Scaloni acredita que os jogadores estão sofrendo com o desgaste físico por estarem em reta final de temporada.

“Acho que os jogadores, a maioria dos que jogaram muitas partidas este ano, estão sentindo isso. E por isso, acho que o nível não é o que estamos acostumados. Dito isso, acho que o nível da Argentina é aceitável, ganhamos as quatro partidas. E acho que é para estar satisfeito, como sempre há coisas para corrigir”, afirmou.

Normalmente, Scaloni faz mistério nas escalações, porém indicou a presença de Paredes na partida de uma forma bem-humorada, em tom de brincadeira com os jornalistas presentes.

“Leandro (Paredes) está disponível. Pelo que Nico (Novello, assessor de imprensa da Argentina) me disse, ele vai jogar. Que vai entrar no time, algo assim…”, respondeu com uma risada.

A Argentina de Scaloni entra em campo às 13h (de Brasília) desta terça-feira (7), em Atlanta, onde enfrenta o Egito nas oitavas de final.

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