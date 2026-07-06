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Presidente da França sai em defesa de Mbappé após fala racista de senadora

Presidente da França sai em defesa de Mbappé após fala racista de senadora
Presidente da França sai em defesa de Mbappé após fala racista de senadora -

 

Emmanuel Macron saiu em defesa de Kylian Mbappé após o ataque racista feito pela senadora paraguaia Celeste Amarilla contra o capitão da França. Nesta segunda-feira (6), o presidente francês publicou uma mensagem de apoio ao atacante nas redes sociais e reforçou valores como dignidade, respeito e fraternidade. A manifestação ocorreu depois da vitória francesa por 1 a 0 sobre o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Mais um gol para Kylian Mbappé. Contra o racismo desta vez. Todo o meu apoio”, escreveu Macron.

A fala do presidente ampliou a repercussão política do caso. Afinal, Mbappé marcou o gol que eliminou o Paraguai no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e, logo depois, passou a receber ataques da parlamentar paraguaia. Celeste Amarilla publicou ofensas racistas contra o jogador ao comentar a derrota de sua seleção no mata-mata.

Macron, portanto, buscou associar a resposta ao episódio aos princípios defendidos pela França. Na mesma publicação, o presidente afirmou que, quando as palavras sujam, os valores respondem com dignidade, respeito e fraternidade. Assim, a manifestação colocou o caso também no campo institucional, não apenas esportivo.

Mbappé já havia reagido às declarações da senadora. O atacante francês criticou duramente Celeste Amarilla e afirmou que ela não representa o Paraguai. Além disso, fez questão de valorizar a campanha da seleção sul-americana, que avançou no Mundial e eliminou a Alemanha nos pênaltis antes de cair diante da França.

Capitão francês rebateu ataques

A resposta de Mbappé teve tom firme. O camisa 10 chamou a parlamentar de “desprezível” e “indigna” do cargo. Ao mesmo tempo, separou a fala racista da imagem do país e destacou a paixão demonstrada pelos paraguaios durante a Copa.

“Você não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição”, escreveu Mbappé.

Ademais, o governo paraguaio também divulgou nota de repúdio à senadora.

O episódio ocorreu em meio ao protagonismo do atacante no Mundial. Principal nome da França, Mbappé chegou a sete gols na Copa e divide a artilharia da competição com Haaland, da Noruega, e Lionel Messi, da Argentina. Além disso, o jogador marcou o gol que colocou os franceses nas quartas de final.

A França agora tenta deixar a polêmica fora de campo e voltar a atenção para a sequência da Copa. A equipe de Didier Deschamps enfrentará Marrocos na próxima quinta-feira (9), em Boston, pelas quartas de final. O vencedor do confronto avançará à semifinal do Mundial.

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