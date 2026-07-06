Bélgica goleia os Estados Unidos e derruba última anfitriã da Copa

Terminou a participação dos anfitriões nesta Copa do Mundo. Na noite desta segunda-feira (06), os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 3 a 1 e se despediram do torneio dentro de casa. Por outro lado, os Red Devils tiveram sua melhor atuação no Mundial, com dois gols de De Ketelaere, um de Vanaken, aproveitando uma falha do goleiro, e um de Lukaku. Tillman, de falta, marcou o gol dos donos da casa.
Com o resultado, a Bélgica avança para as quartas de final, em que enfrentará a Espanha, na próxima sexta-feira (10), às 16h, de Brasília, em Los Angeles. Por outro lado, os norte-americanos se despedem do Mundial, repetindo o feito dos outros anfitriões, Canadá e México, que também caíram nas oitavas de final.
Bélgica começa com tudo e sai na frente
A partida começou com uma grande pressão belga. Logo nos primeiros segundos, Castagne arriscou de fora da área e obrigou Freese a fazer grande defesa. Os Red Devils seguiram rondando a área norte-americana até abrir o marcador. Trossard fez boa jogada na esquerda e a bola sobrou para Raskin, que chutou cruzado e De Ketelaere finalizou sozinho na pequena área.
Na frente, os belgas tiveram a baixa de Onana, que deixou o campo lesionado. Por outro lado, os donos da casa só conseguiram criar chances na bola parada. Na primeira, Tillman cobrou falta, a bola desviou em Vanaken, e enganou Courtois e balançou as redes. Entretanto, dois minutos depois, Trossard apareceu mais uma vez pela direita e cruzou na cabeça de De Ketelaere, que ganhou de Ream pelo alto e cabeceou para fazer o segundo. Por poucos, os belgas não ampliaram antes do intervalo. Raskin recebeu cruzamento na área e finalizou para defesa de Freese. Depois, Lukébakio apareceu sozinho após cobrança de falta e cabeceou para fora.
Goleiro se atrapalha e belgas aproveitam
O segundo tempo começou com os Estados Unidos pressionando em busca do empate. Entretanto, uma falha do goleiro piorou a situação. Após lançamento da defesa, Freese saiu da área, mas errou ao afastar a bola, De Ketelaere apertou e Vanaken arriscou de longe, para o gol vazio, marcando o terceiro.
Com o cenário desesperador, os Estados Unidos partiram para cima, tentando descontar o prejuízo. Após cobra de cruzamento, Benhalter pegou de primeira e mandou para fora. Na sequência, Balogun recebeu passe na frente e chutou para grande defesa de Courtois. Porém, nos acréscimos, a Bélgica conseguiu ampilar. Após a defesa sair errado, a bola ficou para Lukaku, que invadiu a área e chutou cruzado no canto para fechar o marcador.
ESTADOS UNIDOS 1 X 4 BÉLGICA
Copa do Mundo — oitavas de final
Data-Hora: 6 de julho de 2026, às 21h
Local: Lumen Field, Seattle (EUA)
Gols: De Ketelaere, 8’/1ºT (0-1); Tillman, 30’/1ºT (1-1); De Ketelaere, 32’/1ºT (1-2);Vanaken, 11’/2ºT (1-3); Lukaku, 47’/2ºT (1-4)
ESTADOS UNIDOS: Freese; Freeman, Richards e Ream; Dest (Reyna, intervalo), Adams (Pepi, 27’/2ºT), Tillman, McKennie e Robinson (Arfsten, 46’/2ºT); Balogun (Wright, 46’/2ºT) e Pulisic (Benhalter, 13’/2ºT). Técnico: Mauricio Pochettino
BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Raskin (Witzel, 43’/2ºT), Onana (Vanaken, 20’/2ºT) e Trossard (Saelemaekers, 43’/2ºT); Lukébakio (Doku, 21’/2ºT) e De Ketelaere (Lukaku, 21/2ºT); Técnico: Rudi Garcia
Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
Assistentes: Mohanmmad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
VAR: Khamis Al Marri (QAT)
Cartões amarelos: McKennie e Tillman (EUA)
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