São Paulo reduz valores de proposta, e negociação com Calleri esfria

O São Paulo e o atacante Jonathan Calleri estão cada vez mais distantes de um denominador comum para a renovação do contrato. A diretoria tricolor apresentou uma nova proposta ao jogador em reunião nesta segunda-feira (06), no CT da Barra Funda, com valores consideravelmente inferiores aos termos que o clube colocou na mesa anteriormente.

O atual vínculo do centroavante argentino com o clube paulista se estende apenas até o fim deste ano, o que significa que o atleta já tem respaldo legal para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Embora as tratativas sigam arrastadas há meses, a recente mudança no comando do departamento de futebol fez com que o clube revisse o planejamento financeiro e refizesse a oferta de forma mais austera.

Mudança de gestão motivou recuo financeiro

O antigo executivo de futebol Rui Costa desenhou a proposta anterior. Naquela ocasião, as exigências iniciais do estafe de Calleri giravam em torno de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões) em luvas, vencimentos mensais de R$ 1,7 milhão, além do parcelamento de uma dívida de R$ 7 milhões que o clube mantém com o atleta, somados a bônus por metas esportivas.

Rui Costa chegou a reduzir as exigências fixas e manteve os gatilhos de premiação por desempenho, mas as partes não selaram o acordo. Com a reformulação interna na diretoria de futebol, a nova contraproposta desta segunda-feira eliminou completamente os bônus por produtividade e estabeleceu o pagamento de R$ 2 milhões em luvas com salário teto de R$ 1,5 milhão por mês.

Insatisfação do estafe e pessimismo nos bastidores

Os representantes do camisa 9 reagiram com enorme insatisfação à drástica redução nos termos financeiros e classificaram o movimento da diretoria são-paulina como um claro retrocesso nas conversas. Diante disso, o clima nos bastidores virou um forte pessimismo em relação à permanência do ídolo para as próximas temporadas.

A diretoria tricolor não demonstra unanimidade, embora reconheça Calleri como uma das principais vozes de liderança do elenco e um atleta com forte identificação com a torcida. Parte da cúpula adota cautela e questiona a viabilidade de realizar um investimento financeiro de alto impacto para estender o vínculo de um jogador de 32 anos.

Marcas expressivas com a camisa do São Paulo

Calleri segue como peça fundamental no esquema ofensivo da equipe, dividindo atualmente a artilharia da temporada com o meia Luciano, ambos com 11 gols marcados.

A saber, em sua segunda passagem pelo Morumbis, o argentino acumula um retrospecto de 256 partidas oficiais e 90 gols anotados, além de liderar o time nas conquistas históricas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.

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