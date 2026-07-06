Billal Brahimi rescinde com o Santos e acerta com clube da elite francesa

A passagem do atacante Billal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim. Sem espaço e oportunidades na equipe paulista, o atleta argelino de 26 anos rescindiu o seu contrato de forma amigável com o Peixe nesta segunda-feira (6). A Confederação Brasileira de Futebol publicou o encerramento do vínculo no Boletim Informativo Diário (BID).

Contratado em setembro do ano passado, Billal deixa a Vila Belmiro com uma trajetória extremamente apagada e sem deixar saudades no torcedor alvinegro. Ao todo, o atacante registrou apenas 20 minutos dentro das quatro linhas com a camisa santista, no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O argelino recebia um dos vencimentos mais altos do elenco, mas o Santos o emprestou recentemente para o Estrela Amadora, de Portugal, onde ele também não se firmou e entrou em campo somente quatro vezes.

Retorno à França logo após saída do Santos

Poucas horas após regularizar a sua saída do futebol brasileiro, Billal Brahimi não perdeu tempo e fechou com o Le Mans, da França. Esta será a segunda experiência do atacante vestindo as cores da equipe francesa.

Durante a temporada de 2020/2021, em sua primeira passagem, o jogador viveu o ápice de sua carreira profissional. Naquela ocasião, ele balançou as redes 12 vezes ao longo de 34 exibições oficiais. A realidade que o atleta encontrará agora é consideravelmente superior, visto que o clube disputava a terceira divisão nacional naquele período.

Gestão com acionistas de peso e retorno à elite após 16 anos

Após assegurar o vice-campeonato da segunda divisão francesa, o Le Mans conquistou o cobiçado acesso e estará de volta à elite do futebol do país na temporada 2026/2027. Com isso, o time quebra um longo e incômodo hiato de 16 anos longe da primeira prateleira.

Nos bastidores, o fundo de investimentos OutField administra o novo lar do ex-santista. Essa empresa de origem brasileira se destaca no mercado esportivo porque conta com figuras de peso mundial em seu quadro de acionistas, como os pilotos Felipe Massa e Kevin Magnussen, o tenista sérvio Novak Djokovic e o goleiro belga Thibaut Courtois.

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