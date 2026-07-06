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Billal Brahimi acerta com clube da elite francesa após rescindir com Santos

Billal Brahimi acerta com clube da elite francesa após rescindir com Santos
Billal Brahimi acerta com clube da elite francesa após rescindir com Santos -

A passagem do atacante Billal Brahimi pelo Santos chegou oficialmente ao fim. Sem espaço e oportunidades na equipe paulista, o atleta argelino de 26 anos rescindiu o seu contrato de forma amigável com o Peixe nesta segunda-feira (6). A Confederação Brasileira de Futebol publicou o encerramento do vínculo no Boletim Informativo Diário (BID).

Contratado em setembro do ano passado, Billal deixa a Vila Belmiro com uma trajetória extremamente apagada e sem deixar saudades no torcedor alvinegro. Ao todo, o atacante registrou apenas 20 minutos dentro das quatro linhas com a camisa santista, no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro de 2025. O argelino recebia um dos vencimentos mais altos do elenco, mas o Santos o emprestou recentemente para o Estrela Amadora, de Portugal, onde ele também não se firmou e entrou em campo somente quatro vezes.

Retorno à França logo após saída do Santos

Poucas horas após regularizar a sua saída do futebol brasileiro, Billal Brahimi não perdeu tempo e fechou com o Le Mans, da França. Esta será a segunda experiência do atacante vestindo as cores da equipe francesa.

Durante a temporada de 2020/2021, em sua primeira passagem, o jogador viveu o ápice de sua carreira profissional. Naquela ocasião, ele balançou as redes 12 vezes ao longo de 34 exibições oficiais. A realidade que o atleta encontrará agora é consideravelmente superior, visto que o clube disputava a terceira divisão nacional naquele período.

Gestão com acionistas de peso e retorno à elite após 16 anos

Após assegurar o vice-campeonato da segunda divisão francesa, o Le Mans conquistou o cobiçado acesso e estará de volta à elite do futebol do país na temporada 2026/2027. Com isso, o time quebra um longo e incômodo hiato de 16 anos longe da primeira prateleira.

Nos bastidores, o fundo de investimentos OutField administra o novo lar do ex-santista. Essa empresa de origem brasileira se destaca no mercado esportivo porque conta com figuras de peso mundial em seu quadro de acionistas, como os pilotos Felipe Massa e Kevin Magnussen, o tenista sérvio Novak Djokovic e o goleiro belga Thibaut Courtois.

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