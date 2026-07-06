Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 7 de julho

As oitavas de final da Copa do Mundo se encerram nesta terça-feira (7), e o Jogada 10 mostra onde assistir a esses duelos. O primeiro confronto do dia coloca frente a frente a Argentina, uma das favoritas ao título, mas que precisou suar sangue para eliminar Cabo Verde na prorrogação, e a seleção do Egito, que entra como franco-atiradora e vive sua melhor campanha em Copas do Mundo. A partida será disputada em Atlanta, com início às 13h (de Brasília). Quem avançar às quartas de final enfrentará o vencedor de Suíça x Colômbia.
O segundo e último jogo das oitavas acontece em Vancouver, às 17h (de Brasília). A Suíça eliminou a Argentina na fase anterior, mas entra como zebra diante de uma Colômbia muito consistente, que chega embalada após vencer Gana.
Saiba onde assistir aos jogos desta 3ª feira (7/7)
13h – Argentina x Egito – Globo e SBT (TV aberta), SporTV (fechada), CazeTV (Youtube) e GE (streaming)
17h – Suíça x Colômbia – Globo (aberta), Sportv (fechada) e da CazéTV (Youtube)
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