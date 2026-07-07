Ochoa publica mensageapós eliminação do Mexico na Copa: “Maior privilégio da minha vida”

A eliminação do México para a Inglaterra, na noite do último domingo (05), encerrou um dos ciclos mais brilhantes da história da Copa do Mundo. Afinal, o lendário goleiro do México, Guillermo Ochoa, se despediu do Mundial e, consequentemente, da seleção, permanecendo visivelmente emocionado após o apito final no Azteca.

Ochoa atuou em seis Copas com a camisa da El Tri: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Apenas em sua primeira participação não chegou a entrar em campo. Inclusive, nesta edição, dentro de casa, entrou nos minutos da vitória contra a República Tcheca e provocou uma verdadeira festa na arquibancada. Em suas redes sociais, o goleiro agradeceu a todo o carinho que recebeu ao longo de sua carreira.

“Para o México, tudo. Foi o maior privilégio da minha vida. Obrigado por nos fazer sentir vivos, por acreditar em nós, por sempre estarem presentes. Eu te amo, México”, enfatizou.

Neste período, Ochoa se tornou o goleiro com mais jogos com a camisa da seleção mexicana, 154. Contudo ele também lidera a marca em Copas, com 12 partidas. O arqueiro também esteve com a El Tri durante seis títulos da Copa Ouro. Porém, resta saber agora se o fim do Mundial marcou o fim da carreira do goleiro ou se ainda teremos a chance de vê-lo pelos clubes do país.

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