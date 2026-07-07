Resumo da Copa nesta segunda-feira, 6/7: análise dos jogos – Espanha e Bélgica avançam

Nesta segunda-feira, 6/7, mais duas seleções conseguiram a classificação às quartas de final da Copa e o Jogada 10 faz o resumo dos jogos. O primeiro foi o clássico entre Portugal e Espanha. E, como ocorreu no Mundial de 2010, quem levou a melhor foi a Espanha. Em jogo equilibrado, a Espanha, que teve mais chances de gol, venceu por 1 a 0, em Dallas. Mas o gol saiu aos 45 minutos da etapa final, com Merino, que entrara poucos minutos antes. Assim, os espanhóis avançam e, na sexta-feira, enfrentarão a Bélgica.

Os belgas fizeram o segundo jogo desta segunda-feira e conseguiram uma vitória para calar a boca dos críticos, enterrar a má fase e as críticas: 4 a 1 nos anfitriões Estados Unidos, em Seattle. Foi o melhor jogo dos belgas, muito eficazes ofensivamente, e o pior dos americanos.

Veja o resumo dos jogos

Portugal 0x1 Espanha

O primeiro tempo teve maior equilíbrio. Mas a Espanha criou mais oportunidades claras. O goleiro Diogo Costa defendeu chutes de Lamine Yamal e Baena. Olmo e Oyarzabal perderam boas chances. Portugal assustou em uma bomba de Cristiano Ronaldo para boa defesa de Unai Simón, e Nuno Mendes (que se machucou no segundo tempo) mandou uma bola no travessão.

Já no segundo tempo, a Espanha foi superior. Yamal quase marcou, em bom momento de Diogo Costa. O jogo dava a impressão de que iria para a prorrogação, mas a Espanha marcou aos 45 minutos, com participação de três jogadores que entraram na etapa final. Fabián Ruiz iniciou a jogada para Ferrán Torres, que, ao observar Merino entrando pela esquerda, rolou para o companheiro, livre na pequena área. Foi só deslocar Diogo Costa e fazer 1 a 0. No fim da prorrogação, Bernardo Silva perdeu o gol de empate. Adeus para Portugal. Cristiano Ronaldo deve encerrar a carreira sem conquistar o único título que ainda não tem.]