ASSINE JÁ!
Jogada10

Resumo da Copa nesta segunda-feira, 6/7: análise dos jogos &#8211; Espanha e Bélgica avançam

Resumo da Copa nesta segunda-feira, 6/7: análise dos jogos &#8211; Espanha e Bélgica avançam
Resumo da Copa nesta segunda-feira, 6/7: análise dos jogos – Espanha e Bélgica avançam -

Nesta segunda-feira, 6/7, mais duas seleções conseguiram a classificação às quartas de final da Copa e o Jogada 10 faz o resumo dos jogos. O primeiro foi o clássico entre Portugal e Espanha. E, como ocorreu no Mundial de 2010, quem levou a melhor foi a Espanha. Em jogo equilibrado, a Espanha, que teve mais chances de gol, venceu por 1 a 0, em Dallas. Mas o gol saiu aos 45 minutos da etapa final, com Merino, que entrara poucos minutos antes. Assim, os espanhóis avançam e, na sexta-feira, enfrentarão a Bélgica.

Os belgas fizeram o segundo jogo desta segunda-feira e conseguiram uma vitória para calar a boca dos críticos, enterrar a má fase e as críticas: 4 a 1 nos anfitriões Estados Unidos, em Seattle. Foi o melhor jogo dos belgas, muito eficazes ofensivamente, e o pior dos americanos.

Veja o resumo dos jogos

Portugal 0x1 Espanha

O primeiro tempo teve maior equilíbrio. Mas a Espanha criou mais oportunidades claras. O goleiro Diogo Costa defendeu chutes de Lamine Yamal e Baena. Olmo e Oyarzabal perderam boas chances. Portugal assustou em uma bomba de Cristiano Ronaldo para boa defesa de Unai Simón, e Nuno Mendes (que se machucou no segundo tempo) mandou uma bola no travessão.

Já no segundo tempo, a Espanha foi superior. Yamal quase marcou, em bom momento de Diogo Costa. O jogo dava a impressão de que iria para a prorrogação, mas a Espanha marcou aos 45 minutos, com participação de três jogadores que entraram na etapa final. Fabián Ruiz iniciou a jogada para Ferrán Torres, que, ao observar Merino entrando pela esquerda, rolou para o companheiro, livre na pequena área. Foi só deslocar Diogo Costa e fazer 1 a 0. No fim da prorrogação, Bernardo Silva perdeu o gol de empate. Adeus para Portugal. Cristiano Ronaldo deve encerrar a carreira sem conquistar o único título que ainda não tem.]

Estados Unidos 1×4 Bélgica

Os jogos anteriores da Copa davam a impressão de que o time americano, como favorito, venceria o jogo. Mas a Bélgica encontrou o seu jogo. Logo de cara, um cruzamento de Trossard e uma confusão na área terminaram com De Ketelaere finalizando para fazer 1 a 0. Mas o time americano assimilou a bronca, passou a atacar muito e, de falta, empatou. Tillman cobrou, a bola bateu na barreira e matou o goleiro Courtois. Só que, dois minutos depois, Trossard, mais uma vez pela esquerda, cruzou, e De Ketelaere fez seu segundo gol no jogo.

No segundo tempo, os Estados Unidos, tensos em campo, erraram em momentos vitais e viram o sonho de seguir na Copa acabar. Primeiramente, o goleiro Freeman saiu mal e deu um passe com o pé pior ainda. A Bélgica retomou a bola, e Vanaken chutou para o gol sem goleiro. 3 a 1. Já nos acréscimos, Lukaku aproveitou uma falha infantil do zagueiro Richard para, já na área, fechar o placar em 4 a 1. Assim, belgas e espanhóis estão nas quartas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas