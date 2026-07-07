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Neymar viaja para folga com família e não tem data de retorno ao Santos

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

Neymar, assim como os principais companheiros de equipe, já deixou o ambiente da Seleção Brasileira após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Noruega. A CBF liberou os atletas para se juntarem às suas famílias logo na chegada ao hotel que serviu de base para o Brasil nos Estados Unidos. O camisa 10 seguiu imediatamente de Morristown, em Nova Jersey, rumo a Orlando, na Flórida, acompanhado de seus familiares. A data de retorno ao Santos continua incerta.

O diretor executivo de futebol Alexandre Mattos e o técnico Cuca planejam uma reunião com o jogador ainda nesta semana. Os profissionais do clube praiano esperam definir o período total de folga do atacante e estabelecer o cronograma para os próximos compromissos da temporada.

A comissão técnica avalia três cenários possíveis para o retorno do atleta aos gramados. O Santos enfrenta o Botafogo no dia 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro; a Universidad Central-VEN no dia 21, pela Sul-Americana; e a Chapecoense no dia 25, novamente pelo torneio nacional.

Santos prefere “deixar a poeira baixar”

Fontes ligadas à direção santista afirmam que a prioridade do momento envolve o descanso mental do atleta para diminuir o impacto da experiência amarga no Mundial. A cúpula alvinegra evita estipular prazos antes que o atacante demonstre disposição para conversar.

Questionado sobre o planejamento, Alexandre Mattos limitou-se a dizer que o clube vai aguardar. O técnico Cuca também confirmou que não possui atualizações sobre o tema até o momento.

Além do craque brasileiro, o Santos aguarda o retorno do atacante Gustavo Caballero, que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. O jogador esteve emprestado ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra, nos últimos meses.

Os dirigentes santistas analisam o mercado e ainda não decidiram se mantêm o paraguaio no elenco principal para o segundo semestre.  Uma nova transferência por empréstimo está em pauta. No torneio nos Estados Unidos, Caballero participou de duas partidas e acumulou 94 minutos em campo.

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