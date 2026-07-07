Neymar viaja para folga com família e não tem data de retorno ao Santos

Neymar, assim como os principais companheiros de equipe, já deixou o ambiente da Seleção Brasileira após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo diante da Noruega. A CBF liberou os atletas para se juntarem às suas famílias logo na chegada ao hotel que serviu de base para o Brasil nos Estados Unidos. O camisa 10 seguiu imediatamente de Morristown, em Nova Jersey, rumo a Orlando, na Flórida, acompanhado de seus familiares. A data de retorno ao Santos continua incerta.

O diretor executivo de futebol Alexandre Mattos e o técnico Cuca planejam uma reunião com o jogador ainda nesta semana. Os profissionais do clube praiano esperam definir o período total de folga do atacante e estabelecer o cronograma para os próximos compromissos da temporada.

A comissão técnica avalia três cenários possíveis para o retorno do atleta aos gramados. O Santos enfrenta o Botafogo no dia 16 de julho, pelo Campeonato Brasileiro; a Universidad Central-VEN no dia 21, pela Sul-Americana; e a Chapecoense no dia 25, novamente pelo torneio nacional.

Santos prefere “deixar a poeira baixar”

Fontes ligadas à direção santista afirmam que a prioridade do momento envolve o descanso mental do atleta para diminuir o impacto da experiência amarga no Mundial. A cúpula alvinegra evita estipular prazos antes que o atacante demonstre disposição para conversar.

Questionado sobre o planejamento, Alexandre Mattos limitou-se a dizer que o clube vai aguardar. O técnico Cuca também confirmou que não possui atualizações sobre o tema até o momento.

Além do craque brasileiro, o Santos aguarda o retorno do atacante Gustavo Caballero, que disputou a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. O jogador esteve emprestado ao Portsmouth, da segunda divisão da Inglaterra, nos últimos meses.

Os dirigentes santistas analisam o mercado e ainda não decidiram se mantêm o paraguaio no elenco principal para o segundo semestre. Uma nova transferência por empréstimo está em pauta. No torneio nos Estados Unidos, Caballero participou de duas partidas e acumulou 94 minutos em campo.

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