Tillman iguala marca de Pelé e Messi em Mundiais

Apesar da eliminação e da goleada sofrida para a Bélgica, o meia Malik Tillman, dos Estados Unidos, entrou em uma lista seleta ao marcar na noite desta segunda-feira (06). Com o seu gol de falta marcado na primeira etapa, o jogador se igualou a nomes como Messi e Pelé no quesito.

Afinal, Tillman anotou dois gols de falta nesta Copa. Além do marcado contra a Bélgica, o estadunidense havia marcado no jogo anterior, contra a Bósnia. O meia é apenas o sexto jogador na história do Mundial a alcançar essa marca. Além dele e dos citados anteriormente, integram a lista o brasileiro Rivelino, o inglês David Beckham e o francês Genghini.

Entretanto, o jogador dos Estados Unidos leva vantagem em relação a maioria dos outros jogadores. Afinal, marcou os seus dois gols apenas na atual edição da Copa. Anteriormente, apenas Genghini havia conseguido fazer isso, por exemplo. Messi, por exemplo, marcou o primeiro gol de falta em 2014, contra a Nigéria, e o segundo apenas em 2026, contra a Jordânia. Já o Rei do Futebol anotou seus gols neste quesito em 1966, contra a Bulgária, e em 1970, diante da Romênia.

Por fim, Tillman terá que esperar mais quatro anos para ver se consegue assumir a liderança do ranking de forma isolada. A goleada sofrida para a Bélgica pôs fim a boa campanha dos Estados Unidos no Mundial dentro de casa e agora o sonho ficará para 2030.

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