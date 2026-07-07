Pochettino destaca lições a serem aprendidas após eliminação dos Estados Unidos

Chegou ao fim o “American Dream” na Copa do Mundo disputada na terra do Tio Sam. Na noite desta segunda-feira (06), os Estados Unidos encerraram a sua participação no torneio ao serem goleados pela Bélgica por 4 a 1. Ao contrário dos outros jogos, os donos da casa não conseguiram impor o seu jogo e sofreram ao longo de toda a partida.

Na visão do treinador Mauricio Pochettino, a eliminação faz parte de um processo de aprendizagem que a seleção está passando. O argentino afirmou que sua equipe não estava no seu dia em Seattle, em todos os aspectos, e chamou a responsabilidade para si pela goleada sofrida.

“Precisamos aprender. Aprender é um processo. Precisamos analisar essa partida e entender por que não a abordamos da mesma forma que no restante da Copa do Mundo. Resultado diferente, talvez a explicação seja simples. Não era o nosso dia, coletivamente e individualmente. Claro que a responsabilidade é minha. Precisamos verificar o que fizemos, porque não foi a maneira como costumamos jogar”, pontuou.

Para o técnico, os Estados Unidos não conseguiram entrar no jogo. Pochettino recordou que, logo após empatar o confronto, a seleção permitiu que os belgas marcassem o segundo gol, o que dificultou a reação norte-americana. Por fim, o comandante dos Yankees valorizou a atuação do adversário.

“Não conseguimos entrar no jogo. Mesmo depois de empatarmos, sofremos o gol logo na sequência. Foi muito difícil. Parabéns à Bélgica, eles foram melhores do que nós. Não se trata de dar desculpas, não mostramos o nosso futebol habitual. Essa é a realidade”, ressaltou.

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