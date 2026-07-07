Argentina tenta manter escrita contra africanas diante do Egito

A Argentina entra em campo no começo da tarde desta terça-feira (07) para decidir o seu futuro na Copa do Mundo. Contra o Egito, os atuais campeões mundiais tentam manter vivo o sonho de brigar pelo título na América do Norte. Além disso, a seleção de Scaloni tenta manter uma escrita de 36 anos contra adversários africanos.

Afinal, os argentinos perderam apenas uma vez para uma seleção da África em Mundiais. Curiosamente, o revés aconteceu no primeiro duelo, contra Camarões, em 1990. Na ocasião, a Albiceleste vinha embalada pelo título mundial 1986 e protagonizou uma das maiores zebras da história do torneio, sendo derrotada com gol de François Omam-Biyik.

Depois disso, a Argentina voltou a encarar uma africana em 2002 e venceu a Nigéria, por 1 a 0. Quatro anos depois a adversária era a Costa do Marfim, com triunfo por 3 a 1. Nas três Copas seguintes, novos encontros contra as Super Eagles, com vitórias por 1 a 0, 3 a 2 e 2 a 1. A última, em duelo emocionante na Rússia, que evitou uma eliminação precoce na competição.

Por fim, na atual edição, a Argentina estreou contra a Argélia, vencendo por 3 a 0, com três gols de Lionel Messi. Entretanto, a Albiceleste não teve tanta facilidade assim no primeiro duelo do mata-mata. Contra Cabo Verde, os atuais campeões mundiais sofreram e só conseguiram a classificação nos acréscimos, com um 3 a 2 suado. Agora, a expectativa de Lionel Scaloni é de se proteger contra as surpresas, manter o tabu e garantir a vaga nas quartas de final.





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