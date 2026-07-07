Argentina x Egito, com comentários e estatísticas a partir das 12h

A Argentina enfrenta o Egito, nesta terça-feira, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em jogo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A bola rola à partir das 13h (de Brasília). Mas, desde 12h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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