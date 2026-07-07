Onana sofre ruptura de ligamento e está do restante da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim para Onana. Exames realizados após a vitória da Bélgica sobre os EUA, na noite desta segunda-feira (6), confirmaram que o volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que exigirá um longo período de recuperação. A informação foi publicada pelo site The Athletic.

O volante deixou o gramado aos 21 minutos do primeiro tempo do confronto das oitavas de final. Em uma tentativa de recuperar a posse de bola, Onana dividiu com Pulisic, sentiu dores no joelho e não conseguiu permanecer em campo.

Embora tenha perdido um de seus principais jogadores, a Bélgica manteve o bom desempenho e venceu os donos da casa por 4 a 1. Lukaku dedicou a goleada ao companheiro ao exibir a camisa número 24 durante a comemoração do quarto gol.

Além de representar um desfalque para a seleção belga, a contusão também provoca mudanças no planejamento do Aston Villa. A diretoria avalia se será necessário contratar um novo volante, já que a previsão é de que Onana permaneça afastado por boa parte da temporada 2026/27.

Assim, sem Onana, a Bélgica agora concentra a preparação para enfrentar a Espanha nas quartas de final, na sexta-feira (10).

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