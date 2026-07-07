Eliminação de Portugal pode abrir caminho para casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

A eliminação de Portugal para a Espanha, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo, encerrou a participação de Cristiano Ronaldo no torneio e, ao mesmo tempo, reacendeu as expectativas em torno de um dos casamentos mais aguardados do futebol mundial. Segundo o Jornal da Madeira, o atacante e Georgina Rodríguez planejavam oficializar a união logo após o Mundial. Embora o casal ainda não tenha confirmado uma data, o fim da campanha portuguesa pode abrir caminho para a cerimônia prevista desde o ano passado.

De acordo com a publicação portuguesa, Cristiano Ronaldo e Georgina estão noivos desde agosto de 2025 e pretendem se casar na Ilha da Madeira, terra natal do jogador. A cerimônia deve acontecer na tradicional Sé do Funchal, seguida de uma recepção em um hotel de luxo da região. Até o momento, porém, nem o casal nem a equipe do atleta confirmaram oficialmente os detalhes.

Além disso, uma apuração exclusiva do Jogada10 identificou uma movimentação envolvendo o jato particular da família. Dados de rastreamento aéreo (ADS-B) mostram que o Gulfstream G650ER utilizado por Cristiano Ronaldo permaneceu ativo após a eliminação. Em vez de seguir diretamente para Lisboa, o avião indicou uma rota curta em direção a um destino de transição — possivelmente Madri ou Maiorca — antes do deslocamento final para o provável local da cerimônia.

Cristiano Ronaldo pediu Georgina Rodríguez em casamento em agosto de 2025, nove anos após o início do relacionamento. Na ocasião, o casal anunciou o noivado nas redes sociais. Posteriormente, o camisa 7 explicou por que decidiu dar esse passo naquele momento.

“As coisas boas vêm na hora certa. Às vezes precisas de tempo. Achei que era o momento porque é a mãe dos meus filhos e a pessoa que mais amo. É o momento certo… é um capítulo bonito da vida.”

A história de amor começou em 2016, quando Georgina trabalhava como vendedora de uma loja da Gucci, em Madri, e conheceu Cristiano Ronaldo durante uma visita do jogador ao estabelecimento. Poucos meses depois, os dois iniciaram o relacionamento, que ganhou caráter público em janeiro de 2017, quando o português levou a companheira para a cerimônia do prêmio The Best, da Fifa. Desde então, Georgina se consolidou como uma das influenciadoras mais conhecidas do mundo e uma das companheiras de atletas mais populares do esporte.

Hoje, Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos. Cristiano Jr., Mateo e Eva Maria nasceram antes da união com Georgina — sendo os gêmeos gerados por barriga de aluguel. Já com a influenciadora, o craque teve Alana Martina e Bella Esmeralda. Em 2022, o casal também enfrentou a perda de um dos bebês durante uma gestação gemelar. Na série documental “Soy Georgina”, da Netflix, a espanhola afirma considerar todos os filhos de Cristiano como seus e costuma dizer que é “mãe de seis crianças”, incluindo o bebê que faleceu, reforçando o vínculo familiar construído ao longo de quase uma década juntos.

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