Auxiliar da França elogia Olise, mas freia comparações com Zidane e Platini: “Precipitado”

Michael Olise lidera o ranking de assistências da Copa do Mundo, com cinco passes para gol, e se consolidou como um dos principais destaques da França. Assim, o desempenho despertou comparações com lendas do futebol francês, como Zinedine Zidane e Michel Platini, mas o assunto ainda é tratado com cautela dentro da seleção.

“Ele é criativo, bom passador, finaliza bem. É um jogador que vê as coisas diferentes dos outros. Mas talvez seja um pouco precipitado compará-lo com nomes como Platini e Zidane”, disse Guy Stéphan, auxiliar técnico da França, em entrevista coletiva na segunda-feira.

Após a estreia francesa no Mundial, o ex-volante Patrick Vieira, campeão do mundo em 1998, comparou o camisa 11 aos grandes craques da história do país. Internamente, porém, a avaliação é de que ainda é cedo para colocar Olise nesse patamar.

“Tivemos Michel Platini, tivemos Zinedine Zidane, agora temos Michael Olise. Ele será um futuro vencedor da Bola de Ouro”, opinou, no canal ITV Football, do Reino Unido.

Discreto e reservado

Discreto e sem empolgação para os holofotes, Olise chama atenção também pelo perfil reservado. De acordo com o auxiliar técnico Guy Stéphan, o meia fala pouco até mesmo no vestiário, independentemente do idioma.

“Ele não é alguém que fala muito, seja em francês ou inglês. É introvertido, mas pode ser muito agradável. É muito inteligente, mesmo sem se expressar tanto. Ele tem sensibilidade para o futebol”, explicou o auxiliar de Deschamps.

Nascido em Londres, o jogador é filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina. Ele poderia defender França, Inglaterra, Nigéria ou Argélia, mas escolheu a seleção francesa por identificação. Na infância, costumava visitar o país e cresceu admirando ídolos como Zidane, Thierry Henry e Franck Ribéry.

Agora, além de ajudar a França na busca pelo título, Olise pode alcançar uma marca histórica. Se der mais uma assistência, igualará as seis de Pelé na Copa de 1970, o maior número registrado por um jogador em uma única edição desde então.

Por fim, o camisa 11 terá a oportunidade de atingir a marca nesta quinta-feira (9), quando a França enfrenta Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 17h (de Brasília), em Boston.

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