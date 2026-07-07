Arrascaeta se reapresenta no Flamengo e retorna aos treinos

Convocado pelo Uruguai para disputar a Copa do Mundo de 2026, Arrascaeta já está de volta ao Flamengo. Afinal, o meia se reapresentou nesta última segunda-feira (6), no CT do Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para a sequência da temporada. Já o lateral-direito Varela e o volante Nico De la Cruz retornam nesta quarta (8).

Todos os convocados receberam 10 dias de férias. Arrascaeta, no entanto, não jogou a Copa do Mundo por causa de problemas físicos. O jogador, que se recuperou de uma fratura na clavícula, sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. Portanto, não deve condições de jogar. Ele chegou a ser relacionado contra a Espanha, mas não saiu do banco.

O retorno antecipado de Arrascaeta já estava previsto. O meia está em fase final de recuperação da lesão na panturrilha direita e já não estava mais entregue à fisioterapia. Um dos pilares do Flamengo, o craque uruguaio soma 23 jogos, nove gols e cinco assistências na temporada. No ano passado, foi o grande destaque das conquistas do Brasileirão e Libertadores.

Apesar do retorno, os convocados não vão participar da intertemporada em Portugal. A delegação do Flamengo retorna no dia 12 de julho. Além dos uruguaios, o Rubro-Negro aguarda o retorno do equatoriano Gonzalo Plata no fim de semana. Já o quarteto convocado pelo Brasil receberá 10 dias de férias a partir desta terça-feira (7).

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