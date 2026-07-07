Botafogo negocia contratação de goleiro de clube belga

Em busca de goleiro, o Botafogo monitora o mercado e avalia as possibilidades. Dessa forma, o Glorioso negocia a contratação de Warleson, do Cercle Brugge, da Bélgica, segundo informações do “Canal do TF”. O jogador chegaria para ocupar a lacuna deixada por Neto, que rescindiu o contrato e deixou o clube no final do mês de junho.

O goleiro, de 29 anos, já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Botafogo. Contudo, o Glorioso ainda não pode registrar novos jogadores por causa de punições de transfer ban. Atualmente, o Glorioso cinco punições por dívidas. Recentemente, a Fifa suspendeu a punição pela dívida com o Zenit, da Rússia, por Artur.

O Botafogo vive um dilema com goleiros nesta temporada. Desde a saída de John para o Nottingham Forest, da Inglaterra, ninguém se firmou na posição. No ano passado, o Alvinegro trouxe Neto com a esperança de resolver o problema, mas isso não aconteceu. Dessa forma, houve novas tentativas com Raul e Léo Linck, que também não passaram confiança.

Atualmente, o Botafogo conta com três goleiros no elenco: Christian Loor, Léo Linck e Raul. Portanto, Warleson chegaria para disputar posição. Revelado no Athletico-PR, o jogador teve passagens por Sampaio Corrêa e São Joseense antes de chegar ao Cercle Brugge. No clube belga, foram 102 jogos, sendo 22 sem sofrer gols.

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