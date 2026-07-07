Courtois destaca atuação da Bélgica na Copa e afirma: “Faltou respeito com a gente”

A Bélgica confirmou a classificação às quartas de final da Copa do Mundo com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, nesta segunda-feira (6). Após a partida, o goleiro Thibaut Courtois comemorou o resultado e rebateu as críticas direcionadas à seleção durante a campanha no torneio.

“Sim, eu acho que faltou respeito com a gente nos últimos dias. Muita gente dizia que os Estados Unidos iam nos vencer com facilidade, que nós já não éramos a mesma equipe. Hoje mostramos que continuamos sendo um bom time. Em uma Copa do Mundo, não dá para comparar jogos contra Egito ou Irã com uma partida como esta. São contextos completamente diferentes” afirmou o arqueiro.

“Eu leio essas coisas e até dou risada. Entendo que quisessem criar expectativa em torno dos Estados Unidos, mas, para ser sincero, hoje eu estava mais confiante de que venceríamos do que estava antes do jogo contra Senegal. Na minha opinião, Senegal é uma equipe melhor do que os Estados Unidos, e acho que isso também ficou claro hoje”, completou.

O time belga alternou bons e maus momentos até chegar ao mata-mata. Na fase de grupos, empatou com Egito e Irã, venceu a Nova Zelândia e deixou dúvidas sobre seu desempenho. Além disso, nas oitavas de final, esteve perto da eliminação diante de Senegal, mas deu a volta por cima ao reverter um 2 a 0 nos minutos finais e virar na prorrogação.

Fúria pela frente

Diante dos Estados Unidos, porém, o cenário mudou. Os belgas controlaram a partida desde o início, assim como criaram as melhores oportunidades e mostraram eficiência nas finalizações para construir a goleada. Por fim, agora, os Diabos Vermelhos terão a Espanha pela frente nas quartas de final.

“Vou enfrentar meu segundo país. Meu filho vai torcer pela Bélgica, senão nem entra mais na minha casa. Mas, falando sério, estou muito feliz por termos a oportunidade de enfrentar a Espanha nas quartas de final. Acho que esse já era um dos objetivos desta Copa do Mundo. Tudo o que vier a partir de agora será um bônus e será muito bem-vindo”, concluiu.

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