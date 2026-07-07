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Fluminense fica com lacuna no elenco após saída de Bernal

Fluminense fica com lacuna no elenco após saída de Bernal
Fluminense fica com lacuna no elenco após saída de Bernal -

 

O Fluminense deve precisar agir no mercado em busca de reforços para o meio-campo. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras vendeu o volante Facundo Bernal para o Real Betis, da Espanha, e ficou com uma lacuna na posição. Assim, o técnico Luis Zubeldía conta apenas com Otávio como peça de reposição para a função de primeiro volante.

Embora nomes como Martinelli e Hércules atuem como primeiro volante, não é a posição de origem de ambos. Além deles, o Fluminense ainda conta com Alisson e Nonato. Dessa forma, Otávio é o único primeiro volante do elenco tricolor neste momento. Portanto, a diretoria tricolor deve precisar buscar uma reposição.

Contratado em agosto de 2024, Bernal chegou ao Fluminense para substituir André, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. O volante uruguaio, no entanto, oscilou e não se firmou. O jovem uruguaio, de 22 anos, se consolidou como peça de reposição no elenco e atuou em 83 jogos com a camisa tricolor. Em 2026, foram 18 partidas.

Em meio a saída de Bernal, o Fluminense trouxe dois reforços: o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk. O Tricolor ainda busca mais nomes para reforçar o elenco para a sequência da temporada. A janela de transferências abre apenas no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo. O próximo compromisso oficial será no dia 17, contra o Bragantino, pelo Brasileirão.

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