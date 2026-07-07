Gabigol e Rafaella homenageiam Neymar após eliminação na Copa: ”Maior de todos”

Gabigol usou as redes sociais para publicar uma homenagem pública a Neymar após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O atacante do Santos repostou uma arte dedicada ao companheiro de equipe e cunhado, acompanhada da mensagem “Obrigado por tudo”. Além dele, Rafaella Santos, irmã do camisa 10, também publicou um texto de despedida da trajetória do astro em Mundiais.

Na publicação de Gabigol, Neymar aparece em arte sendo coroado por um menino que representa sua versão na infância: “Obrigado por tudo”. A legenda completa dizendo: “Você não foi apenas o camisa 10 da Seleção”.

Gabriel Barbosa chegou a viajar com a família do craque aos Estados Unidos para acompanhá-lo nos primeiros jogos da Seleção Brasileira. O camisa 9 inclusive aparece nos registros de Bruna Biancardi durante o chá revelação da terceira filha do cunhado com a influenciadora, mãe de Mavie e Mel, em evento realizado um dia depois da estreia brasileira no Mundial.

A homenagem de Gabigol ocorreu após a eliminação do Brasil na derrota para Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final. O camisa 10 marcou o único gol brasileiro no duelo e, após a partida, afirmou à GeTV que “acabou” sua trajetória em Mundiais com a Amarelinha.

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Rafaella Santos também homenageia Neymar

A irmã do craque e namorada de Gabigol, Rafaella Santos, também se manifestou nas redes sociais nessa segunda-feira (6). Em um longo texto, a criadora de conteúdos citou o privilégio de ter acompanhado a carreira do camisa 10 pela Seleção.

“Eu vivi e vi o maior de todos os tempos jogar. Neymar da Silva Santos Jr, você me fez amar o futebol, mas também me fez não gostar dele ao mesmo tempo. Por tudo o que o envolve. Por trás dos holofotes, da magia e dos gols, existe um mundo difícil. Mundo cruel que só nós sabemos. Mas o seu brilho sempre foi maior que tudo isso”, começou.

Na sequência, ela destacou a trajetória do atacante com a Seleção Brasileira. “Você escreveu a sua história com suor, talento e coração. Isso absolutamente ninguém no mundo pode apagar. Obrigada por todas as alegrias que você nos proporcionou em todos esses anos. Olhe para trás, lembre-se de onde começamos”, prosseguiu.

A influenciadora também relembrou os desafios enfrentados pelo irmão ao longo da carreira. Nesse trecho, fez menção às recorrentes lesões que marcaram esta reta final de trajetória.

“Eu vi de perto cada renúncia, cada gota de suor e cada vez que você se pronunciou quando ninguém estava olhando. O mundo inteiro aplaudiu suas vitórias, mas só quem é de casa sabe a resiliência e o tamanho da armadura que você carregou. Vimos as suas dores, o seu silêncio. Sua força para continuar mesmo quando o peso parecia insuportável”, e continuou:

“Cada cicatriz sua é o testemunho de um gênio e de um guerreiro que nunca se entregou. Você provou que a superação não é apenas vencer o jogo, mas manter a alma gigante diante de qualquer tempestade”.

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