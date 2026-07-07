Produtor musical perde R$ 2,5 milhões ao apostar na classificação do Brasil na Copa

O produtor musical, DJ Khaled apostou alto na conquista do hexacampeonato da Seleção Brasileira, mas acabou vendo o investimento milionário terminar antes do esperado. Presente no duelo entre Brasil e Noruega, disputado no último domingo (5), o artista perdeu 500 mil dólares (cerca de R$ 2,57 milhões) após a eliminação da equipe comandada por Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Antes mesmo do início do torneio, DJ Khaled demonstrou confiança na campanha brasileira. Em 11 de junho, data da abertura da Copa do Mundo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, o músico publicou em seu perfil no Instagram um comprovante da aposta feita no título do Brasil.

Além disso, o rapper realizou o palpite em parceria com uma casa de apostas patrocinadora do Real Madrid, clube que reúne jogadores como Vini Jr, Endrick, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, principalmente pelo alto valor investido.

No entanto, a derrota por 2 a 1 para a Noruega encerrou a campanha brasileira e também acabou com as chances de DJ Khaled faturar a aposta. O artista acompanhou a partida diretamente das arquibancadas, ao lado do também rapper Jay-Z, e presenciou a eliminação da Seleção.

Caso o Brasil tivesse conquistado o hexacampeonato, DJ Khaled receberia 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25,6 milhões), valor equivalente a dez vezes o montante apostado. Com a queda precoce da equipe brasileira, porém, o rapper deixou escapar uma das maiores premiações envolvendo celebridades nesta edição da Copa do Mundo.

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