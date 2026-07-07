Cristiano Ronaldo recebe homenagem da irmã após último jogo em Copas: “Predestinado”

Kátia Aveiro usou as redes sociais para homenagear Cristiano Ronaldo logo após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo. A empresária publicou uma mensagem de agradecimento ao irmão pela trajetória construída com a seleção portuguesa e, em seguida, compartilhou outra publicação reforçando o tom de despedida do atacante da equipe nacional.

Na primeira postagem, Kátia usou uma imagem de Cristiano Ronaldo na televisão e agradeceu pelo caminho percorrido pelo jogador defendendo Portugal. A empresária retornou às redes pouco depois para publicar uma segunda postagem, essa em tom de despedida: “Quem viu, viu”.

“Obrigada, irmão. Obrigada, Portugal! Orgulho! Levanta a cabeça, irmão. A coroa nunca vai cair. És gigante, és predestinado e és incrível! Obrigada por tudo. Por tanto. Obrigada pelos sonhos, pelas alegrias. Obrigada um milhão de vezes. Até o fim do fim”, escreveu na primeira postagem.

A manifestação ocorreu depois da derrota portuguesa para Espanha, por 1 a 0, nessa segunda-feira (6). Com o revés, Portugal se despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final. Kátia, aliás, já tinha dado indícios da despedida do craque dias antes, quando viajou aos Estados Unidos para acompanhá-lo de perto.

Cristiano Ronaldo confirma despedida

O próprio camisa 7 reiterou o adeus à seleção de Portugal após a eliminação. Ainda no estádio, lamentou o fim da trajetória no Mundial de forma precoce, mas mostrou tranquilidade quanto à trajetória pela equipe nacional. A próxima edição da Copa, aliás, terá o país europeu como uma das sedes.

O ídolo nacional encerra a participação em Mundiais como o maior artilheiro da história da seleção portuguesa, com 146 gols em 233 partidas. Desse total, 11 foram marcados em Copas do Mundo. Ele também se tornou o único jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

“Triste por sair assim, mas como disse, eu dei o meu melhor. Saio com a consciência tranquila. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. A verdade é que foi meu último mundial”, disse o craque ainda em Dallas, nos Estados Unidos.

Cristiano também relembrou a campanha de 2006, quando Portugal terminou a Copa do Mundo na quarta colocação, seu melhor resultado no torneio. O atacante afirmou ainda que considera a conquista da Eurocopa de 2016 equivalente a um título mundial e encerra sua trajetória pela seleção também como bicampeão da Liga das Nações da Uefa.

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