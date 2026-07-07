Vasco aguarda decisão da Justiça para avançar com reforços

Após entrar com um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para suspender a intervenção na SAF, o Vasco aguarda a decisão para avançar na busca por reforços. Afinal, o Cruz-Maltino alegou que a decisão da 4ª Vara Empresarial, no último dia 22 de junho, provocou uma “paralisia estrutural”, além de uma crise institucional.

Na decisão da 4ª Vara Empresarial, a juíza Caroline Rossy Brandão Fonseca determinou o afastamento de Pedrinho e mais dois membros do Conselho de Administração da SAF. Dessa forma, a defesa do Vasco alega que a intervenção inviabilizou o funcionamento do mesmo. A defesa vascaína se fundamentou no relatório feito pela própria interventora, que destacou que há “estrutura de gestão adequada”.

A medida atrasou o departamento de futebol do Vasco. Portanto, o Cruz-Maltino sustentou que a medida da intervenção comprometeu negociações importantes em meio à janela de transferências. Além disso, também dificultou o processo de conclusão da venda da SAF para Marcos Lamacchia. A negociação é considerada fundamental para resolver os problemas financeiros e administrativos.

A instabilidade judicial atrapalhou o Vasco nas negociações com o meia Deossa, do Real Betis, da Espanha, e com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo. Em paralelo a busca por reforços para a sequência da temporada, o Cruz-Maltino também busca um novo treinador após demitir Renato Gaúcho. O clube chegou perto de contratar Fernando Seabra, mas não se acertou com o Coritiba.

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