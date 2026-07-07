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Justiça restabelece Romeu Tuma Júnior na presidência do Conselho do Corinthians

Justiça restabelece Romeu Tuma Júnior na presidência do Conselho do Corinthians
Justiça restabelece Romeu Tuma Júnior na presidência do Conselho do Corinthians -

A Justiça concedeu liminar e anulou os efeitos da reunião que afastou Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Assim, a decisão também restabeleceu Tuma no cargo e impediu que Osmar Stabile e Denis Piovezan adotem medidas contra o dirigente. A informação é do portal “ge”.

Em decisão liminar, o juiz Antonio Manssur Filho, da 2ª Vara Cível da Regional VIII do Tatuapé, acolheu parcialmente a ação movida por Tuma e apontou quatro irregularidades na reunião realizada em 23 de março.

Entenda os argumentos

Na decisão, o magistrado afirmou que o estatuto do Corinthians atribui exclusivamente ao presidente do Conselho Deliberativo a competência para convocar reuniões do órgão, e não à diretoria do clube.

Dessa forma, o juiz também destacou que o afastamento de Tuma ocorreu sem a abertura de um processo administrativo na Comissão de Ética, o que impediu o exercício do direito à ampla defesa previsto no estatuto.

Como terceira irregularidade, o magistrado ressaltou que a primeira secretária do Conselho, Maria Ângela de Souza Ocampos, que presidia a sessão, encerrou a reunião ao considerar a convocação inválida.

Diante disso, a retomada dos trabalhos por Denis Piovezan, na condição de segundo secretário, não teve respaldo estatutário e, por isso, foi considerada nula. A decisão, então, apontou que o estatuto do clube não prevê o afastamento cautelar de integrantes do Conselho Deliberativo por deliberação do plenário.

Com base nesses fundamentos, a Justiça restabeleceu, em caráter liminar, Romeu Tuma Júnior à presidência do Conselho Deliberativo. Além disso, proibiu Osmar Stabile e Denis Piovezan de adotar qualquer medida que impeça o exercício do cargo.

Desde a reunião que aprovou seu afastamento, Tuma nunca reconheceu a validade da decisão e manteve a posição de que continuava na presidência do Conselho. Durante a tramitação da reforma do estatuto, ele chegou a se licenciar do cargo, mas posteriormente retomou suas funções.

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