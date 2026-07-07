River Plate pagará R$ 127 milhões por Almada, ex-Botafogo

O River Plate está perto de concretizar a contratação do meia-atacante Thiago Almada, do Atlético de Madrid. De acordo com informações do jornalOlé, o clube argentino chegou a um acordo pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões).

Nos bastidores, a diretoria do River mantém confiança em um desfecho positivo. O principal motivo é o salário oferecido. O valor seria superior ao que o jogador recebe atualmente no Atlético de Madrid, com quem possui contrato até junho de 2030.

Porém, a negociação ainda depende da aprovação de Almada. Ele pretende definir o próximo passo da carreira somente após o encerramento da participação da seleção argentina na Copa do Mundo 2026.

Com o avanço da negociação por Almada, o River diminuiu o ritmo das tratativas por outros reforços , como Ángel Correa e Simeone, ambos do Atlético de Madrid.

Campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo, Almada se transferiu para o Atlético de Madrid em 2025 depois de um período breve de empréstimo ao Lyon. Ele, porém, ainda busca mais oportunidades sob o comando do técnico Diego Simeone.