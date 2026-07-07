Joia da base tem lesão confirmada e vira desfalque no Santos

O meio-campista Pepê Fermino sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve desfalcar o Santos nos primeiros compromissos do segundo semestre. Assim, o jogador sentiu dores durante o segundo tempo do amistoso contra o União São João, no último sábado (4), após ter entrado no intervalo e ter deixado o campo aos 31 do segundo tempo. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, os exames desta segunda-feira (6) confirmaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Pepê, inclusive, já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do departamento médico do Peixe.

Aos 19 anos, o jogador já despertava a atenção do técnico Cuca antes da pausa para a Copa do Mundo. Considerado uma das principais promessas das categorias de base, Pepê se destaca pela capacidade de atuar em diferentes posições.

Embora tenha iniciado a formação como meia de criação com boa chegada ao ataque, o jovem também desempenha funções pelos lados do campo. A versatilidade ganhou ainda mais destaque sob o comando de Elder Campos na equipe sub-20.

Durante as férias do elenco principal, o atleta reforçou o time sub-20 na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. O meia assumiu a titularidade, marcou dois gols e atuou como segundo volante, ao lado de Samuel Pierri, com Vinícius Fabri responsável pela armação.



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