Cruzeiro dispara nas vendas e fatura R$ 220 milhões em 2026

O Cruzeiro vive um dos anos mais lucrativos de sua história recente no mercado da bola. Embora com a temporada ainda em andamento, a SAF da Raposa já garantiu aproximadamente R$ 220 milhões em negociações de jogadores, valor que representa um salto expressivo em comparação com 2025, quando o clube arrecadou pouco mais de R$ 25 milhões com transferências.

A mais nova operação envolve o volante Christian, que está muito próximo do fechamento pelo Krasnodar, da Rússia. A negociação, nesse sentido, gira em torno de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 51,7 milhões. Enquanto isso, a diretoria acompanha os últimos detalhes burocráticos para concluir a venda, que se tornará uma das maiores da temporada do clube.

LEIA MAIS: Artur Jorge expõe preocupação com perdas no elenco do Cruzeiro

Mercado fortalece o caixa da Raposa

A principal negociação de 2026 foi a transferência de Kaiki Bruno para o Como, da Itália. O lateral-esquerdo rendeu cerca de R$ 83 milhões aos cofres da Raposa. Logo atrás aparece Kauã Prates, com o Borussia Dortmund por R$ 41,5 milhões em valores fixos, embora a operação possa alcançar aproximadamente R$ 71,2 milhões caso bata todas as metas previstas em contrato.

Além disso, o Cabuloso também negociou jovens promessas das categorias de base. Cauan Baptistella partiu para o Metalist, da Ucrânia, por cerca de R$ 30 milhões. Já Ryan Guilherme acertou com o Rio Ave, de Portugal. Apesar de a negociação fechar em R$ 15 milhões, o clube recebeu aproximadamente R$ 13 milhões, valor correspondente aos 85% dos direitos econômicos que possuía do atleta. Caso todos os bônus envolvendo Kauã Prates sejam confirmados, a arrecadação poderá atingir aproximadamente R$ 249 milhões.

Se as vendas fortaleceram o caixa, os investimentos também chamam atenção. O Cruzeiro deve se aproximar da marca de R$ 300 milhões gastos em reforços durante 2026. O principal aporte foi feito na contratação de Gerson, adquirido por cerca de R$ 170 milhões junto ao Zenit. A Raposa ainda exerceu a compra de Luis Sinisterra, contratou Gabriel Rojas para a lateral esquerda e fechou recentemente a chegada de Gabriel Pec, operação avaliada em aproximadamente R$ 63 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.