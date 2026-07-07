Pezzolano traça objetivo para o Internacional e visa evolução em 2027

O técnico Paulo Pezzolano deixou claro qual é a principal missão do Internacional para o restante da temporada. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o treinador afirmou que o objetivo é conduzir o Colorado a um fim de ano mais estável, superando as dificuldades enfrentadas ao longo de 2026 e criando bases sólidas para um ciclo mais competitivo a partir da próxima temporada.

O uruguaio reconheceu que o clube gaúcho vive um momento desafiador, mas demonstrou confiança no trabalho desenvolvido durante os últimos meses. Atualmente, a equipe está em preparação para a retomada do calendário, marcada para o dia 22 de julho, quando enfrentará o Cruzeiro no Beira-Rio pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Treinador vê evolução no caminho

Pezzolano destacou que o foco principal não está apenas nos resultados imediatos e que o clube precisa construir uma evolução consistente para encerrar o ano de forma tranquila. E por fim, iniciar 2027 em melhores condições. Além disso, o treinador acredita que o fortalecimento do ambiente interno será fundamental para a recuperação do time dentro das competições que ainda disputa.

“O mais importante é terminar o ano tranquilos. E continuar crescendo para estarmos melhor no próximo ano. Sabemos que estamos passando um ano difícil, sabemos onde estamos. Mas, com trabalho, com um time dentro e fora de campo forte, vamos conseguir os resultados que precisamos”, afirmou.

Outro ponto abordado pelo comandante foi a relação criada com a torcida desde sua chegada ao Beira-Rio. Embora reconheça que os resultados poderiam ser melhores, o treinador afirmou sentir apoio dos colorados mesmo em um cenário de pressão. Ao mesmo tempo, ressaltou que a cobrança faz parte da grandeza do clube e deve ser encarada como algo natural por todos que vestem a camisa do Internacional.

Para Pezzolano, a identificação entre equipe e torcida passa diretamente pela postura apresentada dentro de campo. O técnico entende que a entrega durante os 90 minutos é indispensável para manter a confiança das arquibancadas. Em meio a uma temporada marcada por limitações financeiras e mudanças no elenco, o treinador aposta no trabalho diário para recolocar o Inter em um caminho mais seguro e competitivo nos próximos meses.

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