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Eliminação da Seleção Brasileira provoca mudanças na Globo

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Neymar Jr #10 of Brazil reacts after the 1-2 loss during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) -

A Globo iniciou a reorganização da equipe enviada para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final. Com o encerramento da campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti, parte dos profissionais que acompanhava exclusivamente o dia a dia da seleção começará a retornar ao Brasil nos próximos dias.

De acordo com o Portal F5, a emissora reduziu a equipe formada por repórteres, produtores e outros profissionais dedicados à cobertura da Seleção Brasileira. Enquanto alguns encerram o trabalho diretamente no país-sede, outros passam a acompanhar seleções classificadas para as próximas fases do torneio. Esse tipo de ajuste faz parte da estratégia operacional adotada pela Globo em grandes competições internacionais, acompanhando o avanço da Copa.

Ao mesmo tempo, nem todos os jornalistas deixarão o Mundial imediatamente. Alguns permanecerão nos Estados Unidos, mas atuarão em novas frentes de cobertura. É o caso de Pedro Bassan, que realizava entradas diárias sobre a Seleção Brasileira para o Jornal Nacional e o Fantástico. A partir de agora, o repórter acompanhará os principais acontecimentos envolvendo as equipes que seguem na disputa pelo título.

Além disso, Duda Dalponte está entre os profissionais que devem encerrar a cobertura internacional. O jornalista acompanhava diariamente os bastidores da Seleção Brasileira, com participações frequentes nos programas esportivos da emissora. Com o fim da participação brasileira, sua permanência deixou de fazer parte do planejamento da Globo para a reta final da competição.

Apesar da redução da equipe, a emissora manterá sua cobertura das fases decisivas do Mundial. Everaldo Marques e Ana Thaís Matos continuam escalados para as transmissões, enquanto a Globo seguirá exibindo ao vivo dois confrontos das quartas de final, uma semifinal e a decisão da Copa do Mundo. Dessa forma, a estrutura de transmissão permanece ativa, agora voltada às seleções que continuam na disputa pelo título.

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