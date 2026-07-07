Eliminação da Seleção Brasileira provoca mudanças na Globo

A Globo iniciou a reorganização da equipe enviada para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final. Com o encerramento da campanha da equipe comandada por Carlo Ancelotti, parte dos profissionais que acompanhava exclusivamente o dia a dia da seleção começará a retornar ao Brasil nos próximos dias.

De acordo com o Portal F5, a emissora reduziu a equipe formada por repórteres, produtores e outros profissionais dedicados à cobertura da Seleção Brasileira. Enquanto alguns encerram o trabalho diretamente no país-sede, outros passam a acompanhar seleções classificadas para as próximas fases do torneio. Esse tipo de ajuste faz parte da estratégia operacional adotada pela Globo em grandes competições internacionais, acompanhando o avanço da Copa.

Ao mesmo tempo, nem todos os jornalistas deixarão o Mundial imediatamente. Alguns permanecerão nos Estados Unidos, mas atuarão em novas frentes de cobertura. É o caso de Pedro Bassan, que realizava entradas diárias sobre a Seleção Brasileira para o Jornal Nacional e o Fantástico. A partir de agora, o repórter acompanhará os principais acontecimentos envolvendo as equipes que seguem na disputa pelo título.

Além disso, Duda Dalponte está entre os profissionais que devem encerrar a cobertura internacional. O jornalista acompanhava diariamente os bastidores da Seleção Brasileira, com participações frequentes nos programas esportivos da emissora. Com o fim da participação brasileira, sua permanência deixou de fazer parte do planejamento da Globo para a reta final da competição.

Apesar da redução da equipe, a emissora manterá sua cobertura das fases decisivas do Mundial. Everaldo Marques e Ana Thaís Matos continuam escalados para as transmissões, enquanto a Globo seguirá exibindo ao vivo dois confrontos das quartas de final, uma semifinal e a decisão da Copa do Mundo. Dessa forma, a estrutura de transmissão permanece ativa, agora voltada às seleções que continuam na disputa pelo título.

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