Com Ancelotti, CBF inicia trabalho do próximo ciclo do Brasil

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 encerrou a campanha do Brasil, mas não mudou os planos da CBF para Carlo Ancelotti. Restando quatro anos e dois dias antes da abertura do Mundial de 2030, a entidade inicia um novo ciclo com a convicção de que o treinador italiano seguirá à frente da equipe até a próxima Copa.

Internamente, a avaliação é de que um ano de trabalho não é suficiente para uma análise definitiva. Ancelotti chegou em 2025 para assumir uma Seleção que passou por um ciclo instável, com quatro treinadores diferentes antes de sua chegada. Por isso, a CBF entende que o italiano foi contratado para reorganizar o projeto esportivo e que será avaliado, principalmente, pelo desempenho ao longo dos próximos quatro anos.

A posição da entidade permanece a mesma adotada antes da disputa do Mundial, independentemente da eliminação precoce nos Estados Unidos. A percepção da diretoria é de que o trabalho precisa de continuidade para produzir resultados mais consistentes. O departamento de seleções também seguirá sem mudanças. Rodrigo Caetano, que renovou contrato recentemente, permanece como diretor executivo.

A principal alteração confirmada para o novo ciclo acontece na comissão técnica. Davide Ancelotti deixará o grupo para assumir o comando do Lille, da França. O auxiliar, filho de Carlo Ancelotti, já vinha dividindo suas funções ao longo da temporada, já que comandava o Botafogo.

Com a delegação liberada após a derrota em Nova Jersey, os jogadores iniciam o período de férias. A CBF disponibilizará um voo fretado para o retorno ao Brasil nesta terça-feira (07/7), enquanto Ancelotti seguirá diretamente para o Canadá, onde passará alguns dias com a família. A expectativa é de que o treinador retorne ao país apenas entre o fim de agosto e o início de setembro.

Próximo compromisso do Brasil

O primeiro compromisso do novo ciclo acontecerá na Data Fifa que unificou os períodos de setembro e outubro. A Seleção ficará reunida entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro para disputar amistosos visando à preparação para a Copa de 2030. A pré-lista de convocados deverá estar sendo enviada à Fifa até 6 de setembro.

Até o momento, dois amistosos estão confirmados contra a Austrália, em solo australiano. O primeiro será em 25 de setembro, em Townsville, enquanto o segundo acontecerá quatro dias depois, em Brisbane. A CBF ainda trabalha para definir um terceiro adversário no início de outubro.

O planejamento também prevê mais compromissos internacionais até o fim do ano. Singapura aparece como forte candidata para receber um amistoso da Seleção, seja na janela de outubro ou na última Data Fifa de 2026, entre os dias 9 e 17 de novembro.

Já em 2027, o Brasil disputará amistosos em março e junho antes do início das Eliminatórias para a Copa de 2030. O formato da competição sul-americana ainda será definido, já que Argentina, Uruguai e Paraguai já possuem vaga garantida por serem sedes de partidas do torneio. Os três países receberão apenas os jogos de abertura de suas seleções, enquanto o restante da competição estará sendo disputado na Espanha, Portugal e Marrocos. A Fifa confirmou que a Copa do Mundo de 2030 acontece entre os dias 8 de junho e 21 de julho.

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