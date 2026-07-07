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Grêmio liga alerta após depender de Carlos Vinicius no ataque

Grêmio liga alerta após depender de Carlos Vinicius no ataque
Grêmio liga alerta após depender de Carlos Vinicius no ataque -

O Grêmio aproveita a pausa da Copa com um objetivo bem definido: tornar o setor ofensivo mais eficiente e menos dependente de um único jogador. Embora mais da metade dos atletas de linha utilizados na temporada já tenham marcado gols, o cenário muda completamente quando o recorte é apenas o Brasileirão. Carlos Vinicius concentra quase metade dos gols gremistas na competição, enquanto o restante do elenco ainda busca maior protagonismo.

Ao longo de 2026, 19 dos 36 jogadores de linha utilizados pelo técnico Luís Castro balançaram as redes, representando 52,77% do elenco. Entretanto, no Brasileirão, apenas nove dos 32 atletas que entraram em campo marcaram gols. Como consequência, o Grêmio encerrou o primeiro semestre com apenas 20 gols e o quarto pior ataque da competição. Ao mesmo tempo, a comissão técnica entende que aumentar o número de jogadores decisivos será fundamental para elevar o rendimento ofensivo.

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Dependência ofensiva preocupa comissão técnica

Carlos Vinicius é o principal nome do ataque gremista no Campeonato Brasileiro. O centroavante marcou nove dos 20 gols da equipe na competição, enquanto Gabriel Mec e Tetê aparecem logo atrás, com apenas dois gols cada. Dessa forma, a diferença de participação evidencia a necessidade de uma produção ofensiva mais equilibrada, principalmente diante da maratona de jogos prevista para o segundo semestre.

Na temporada completa, o cenário apresenta números mais positivos. O ataque marcou 34 dos 51 gols da equipe, enquanto o meio-campo colaborou com 23,52% dos tentos e a defesa respondeu por quase 10%. Mesmo assim, Luís Castro pretende ampliar a participação ofensiva de diferentes setores do time, sobretudo porque a equipe terá compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Além disso, a comissão acredita que uma distribuição maior dos gols reduzirá a pressão sobre Carlos Vinicius.

Depois do amistoso diante do Cruzeiro, em Brasília, o Grêmio iniciará a sequência oficial enfrentando o Mirassol, fora de casa, pela retomada do Brasileirão. Com um calendário intenso pela frente, o Tricolor Gaúcho aposta na evolução coletiva para transformar o ataque em uma arma mais variada e aumentar as chances de alcançar seus objetivos na temporada.

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