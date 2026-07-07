Vitória encerra rumores e garante permanência de Jair Ventura

O Vitória encerrou rumores envolvendo o futuro de Jair Ventura e garantiu a permanência do treinador para a sequência. Após ser alvo de sondagens no mercado da bola, incluindo uma consulta atribuída ao Vasco, o comandante segue prestigiado pela diretoria rubro-negra. O presidente Fábio Mota reforçou que nenhuma proposta oficial chegou ao clube e destacou a confiança no trabalho desenvolvido desde a chegada do técnico.

Segundo o dirigente, Jair Ventura recebeu contatos de outras equipes, entretanto preferiu permanecer no Barradão por acreditar no projeto esportivo do Vitória. Além disso, Fábio Mota revelou que o treinador também foi procurado por um clube da J.League durante a paralisação para a Copa do Mundo, mas optou por dar continuidade ao trabalho iniciado na equipe baiana.

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Presidente descarta negociação

Fábio Mota fez questão de minimizar os rumores sobre uma possível saída do treinador. Conforme explicou o mandatário, o Vitória não recebeu qualquer proposta oficial do Vasco e, por isso, nunca houve discussão sobre uma eventual liberação. O dirigente ainda ressaltou que os profissionais costumam permanecer no clube porque acreditam no planejamento traçado para os próximos anos.

“Desde quando assumi o clube, nós nunca perdemos nenhum treinador para nenhuma outra equipe. Teve a época de todos terem sondagem e, graças a Deus, as pessoas pensam muito antes de largar o projeto do Vitória. Que é um projeto sério, um projeto dedicado, você vê a dificuldade até de tirar atletas daqui, ninguém quer sair do Vitória. Fica quem quer”, afirmou o dirigente.

O presidente também afirmou que o clube não trabalha com multas rescisórias para treinadores, deixando claro que a permanência depende da vontade das partes. Ainda assim, demonstrou tranquilidade ao afirmar que Jair Ventura não pretende deixar o comando da equipe neste momento, enquanto o Vitória concentra as atenções na retomada do Campeonato Brasileiro.

“Então, Jair teve sondagem primeiro do Japão, se fosse por grana ele tinha saído, né? Assim que o campeonato parou ele teve sondagem do Japão. Ele não quis ir, preferiu ficar. E agora não chegou nada oficial ao Vitória, então não posso falar. A imprensa me perguntou, mas ele nunca disse que teve sondagem do Vasco. Nunca conversamos sobre isso”, completou.

Desde que assumiu o clube, em setembro do ano passado, Jair Ventura conquistou a confiança da diretoria e da torcida. Primeiro, evitou o rebaixamento para a Série B e, posteriormente, encerrou um jejum de 16 anos sem títulos ao levantar a taça da Copa do Nordeste. Com 49 partidas no comando do Leão, o treinador soma 25 vitórias e chega fortalecido para o segundo semestre, período em que buscará manter o Vitória competitivo nas principais competições da temporada.

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