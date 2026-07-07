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Atlético confirma treino aberto antes da reta final da preparação

Atlético confirma treino aberto antes da reta final da preparação
Atlético confirma treino aberto antes da reta final da preparação -

 

O Atlético abrirá novamente as portas da Cidade do Galo para a imprensa na próxima sexta-feira (10), em mais uma atividade da reta final da preparação para a retomada. O treinamento comandado por Eduardo Domínguez integra o planejamento elaborado pela comissão técnica para preparar o elenco antes da retomada das competições.

Esta será a segunda atividade aberta aos jornalistas durante o período de preparação. A primeira aconteceu no último dia 25 de junho e permitiu acompanhar parte dos trabalhos realizados pelo treinador argentino. Em seguida, o elenco segue uma programação intensa de treinamentos, com foco no aprimoramento físico, tático e técnico para encarar a sequência decisiva da temporada.

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Galo acelera preparação com jogos-treino

Além das atividades no centro de treinamento, o Galo utilizará jogos-treino para elevar o ritmo competitivo dos jogadores. Nesta quarta-feira (8), o elenco principal enfrentará a equipe sub-20 em um teste realizado na Arena MRV. O objetivo da comissão técnica, nesse sentido, é observar o desempenho coletivo e ajustar detalhes antes da volta do calendário oficial.

A preparação será concluída na semana seguinte com mais um compromisso. No dia 15 de julho, logo depois, o Galo enfrentará o Betim em outro jogo-treino, desta vez na Cidade do Galo. A atividade encerrará a programação especial da intertemporada e, desse modo, servirá como último laboratório para Eduardo Domínguez definir a equipe que iniciará o segundo semestre.

O alvinegro ainda terá cerca de duas semanas de treinamentos antes de voltar a disputar uma partida oficial. Desse modo, o primeiro compromisso será contra o Bahia, no dia 21 de julho, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica, nesse sentido, pretende aproveitar cada sessão de trabalho para corrigir falhas, recuperar o condicionamento físico do elenco e fortalecer a equipe para uma sequência que também incluirá Copa do Brasil e Sul-Americana.

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