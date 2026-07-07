Estudo revela os maiores alvos da torcida nas redes sociais após derrota do Brasil

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, provocou uma reação majoritariamente negativa entre os torcedores nas redes sociais. Levantamento realizado pelo Bolavip Brasil, baseado na análise de sentimentos de 3.831 comentários publicados no Reddit, mostra que 68% das mensagens tiveram tom negativo. Já 22% estão classificadas como positivas e apenas 10% como neutras.

Endrick concentra maior volume de críticas

Foram cinco personagens analisados: Carlo Ancelotti, Neymar, Vini Jr, Bruno Guimarães e Endrick. Entre eles, o jogador revelado pelo Palmeiras foi o que recebeu a maior proporção de comentários negativos. Ao todo, 76% das mensagens relacionadas ao atacante expressaram sentimentos desfavoráveis, tornando-o o principal alvo das críticas dos torcedores após a eliminação.

A emoção predominante nas publicações sobre o jogador foi a raiva, refletindo a frustração dos usuários com sua atuação no confronto. Endrick teve uma grande chance para abrir o placar no segundo tempo, mas finalizou para fora.

Ancelotti é quem recebe avaliação mais positiva

Na direção oposta, o técnico Carlo Ancelotti foi o personagem com o maior percentual de comentários positivos. Das publicações relacionadas ao treinador, 26% tiveram classificação positiva, o maior índice entre todos os nomes avaliados.

Além disso, a confiança foi o sentimento mais recorrente nas menções ao treinador, indicando que parte da torcida ainda demonstra expectativa de que o italiano consiga conduzir um processo de reconstrução da seleção.

No jogo contra a Noruega, a baixa posse de bola da seleção brasileira, apenas 34%, foi a menor do Brasil em Copas do Mundo desde que o número passou a ser verificado pela Fifa.

Sarcasmo domina as menções a Neymar e Bruno Guimarães

A análise também revela diferenças no tom das discussões envolvendo os principais nomes da equipe.

Neymar e Bruno Guimarães tiveram o sarcasmo como sentimento predominante nas publicações a seu respeito, enquanto Vini Jr., assim como Endrick, acabaram sendo associados principalmente à raiva dos torcedores.

Neymar entrou no segundo tempo e fez o gol de honra do Brasil, de pênalti, e se despediu da seleção brasileira. Já Bruno Guimarães foi quem perdeu a cobrança ainda no primeiro tempo, desperdiçando a melhor chance para a seleção sair à frente no placar.

Raiva, sarcasmo e desgosto lideram as reações

Considerando o conjunto dos 3.831 comentários analisados, os sentimentos de sarcasmo, raiva e desgosto foram os mais frequentes, aparecendo, somados, em 52% das publicações.

Para chegar a essas conclusões, o estudo, depois de coletar os comentários no Reddit, realizou a “limpeza” dos mesmos com o uso de linguagem de programação. Em seguida, eles foram submetidos a uma análise multilíngue com inteligência artificial, capaz de detectar as nuances de sentimento presentes em cada comentário, classificando os comentários como negativos, positivos e neutros.

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