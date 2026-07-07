Vídeo: IA cria espetáculo de drones em homenagem a Cristiano Ronaldo

Uma simulação produzida com inteligência artificial (IA) transformou uma despedida imaginária de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo 2026 em um dos vídeos mais compartilhados das redes sociais. Publicado no Instagram pelo perfil SeihanaiFilms, o vídeo mostra um espetáculo de drones que desenha no céu diferentes momentos marcantes da carreira de CR7.

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As imagens exibem formações luminosas que reproduzem o tradicional gesto do “SIUUUU”, a silhueta do atacante, a camisa de Portugal e mensagens de agradecimento ao craque. O realismo da produção levou muitos usuários a acreditarem que a homenagem havia sido organizada na Ilha da Madeira, terra natal do jogador.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Seihan AIfilms (@seihanaifilms)

No entanto, a cerimônia não aconteceu de verdade. O próprio autor do vídeo identificou a publicação como uma criação feita com inteligência artificial e informou que utilizou a plataforma PixVerse para gerar as cenas. Além disso, não há registros de qualquer espetáculo oficial de drones programado em homenagem ao camisa 7 português.

Mesmo fictícia, a produção rapidamente viralizou e acumulou milhares de compartilhamentos, principalmente entre fãs de Cristiano Ronaldo. Nos comentários, muitos internautas afirmaram que o craque mereceria uma despedida semelhante quando encerrar, de fato, sua trajetória pela seleção portuguesa.

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