Surto de resfriado preocupa elenco da Noruega antes de jogo decisivo contra a Inglaterra

A seleção da Noruega entrou na reta final de preparação para o duelo contra a Inglaterra cercada por uma preocupação fora das quatro linhas. Às vésperas das quartas de final da Copa do Mundo, parte da delegação tem apresentado sintomas de resfriado e mal-estar, situação confirmada pelo técnico Stale Solbakken durante entrevista coletiva.

Solbakken informou que jogadores e integrantes da comissão técnica registraram episódios de tosse, rouquidão e mal-estar ao longo da competição. Apesar da preocupação, o técnico declarou que apenas o atacante Jorgen Strand Larsen apresentou febre.

“Tivemos apenas Jorgen com febre. Mas houve um pouco de tosse e rouquidão espalhadas pelo grupo”, declarou.

Corpo dando sinais de desgaste

Além dos casos de doença, Solbakken também alertou para as condições no limite de seu grupo. O técnico relacionou o forte desgaste físico à rotina imposta pelo Mundial, com viagens frequentes e mudanças constantes de ambiente. Em sua análise, fatores como o uso de ar-condicionado, os voos e a convivência diária de uma delegação com mais de 50 pessoas favoreceram o aparecimento dos sintomas.

“Ttem havido um pouco de tosse e voz rouca, distribuídas de maneira uniforme entre os jogadores. Mas há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas, então seria estranho se um ou outro não ficasse doente”, completou.

O jornal inglês The Sun também informou que o treinador foi visto tossindo intensamente enquanto conversava com a imprensa. Além disso, há um alerta sobre Marcus Holmgren Pedersen. Isso porque o lateral não participou da vitória sobre o Brasil após relatar que estava fisicamente debilitado.

Solbakken esclareceu que Pedersen não teve febre e treinava normalmente, mas sentia que o corpo não respondia da forma habitual. “Acho, sem ser médico, que é uma combinação de fatore. Marcus é jovem, veio para a Copa do Mundo e pensou: ‘Vou ser reserva do Julian’. Ele disputou duas partidas e jogou muito bem. Sua cabeça está cheia, seu corpo está cheio de impressões, e o sistema está entrando um pouco em colapso”, avaliou o técnico.

Noruega nas quartas de final

A preocupação com o estado de saúde do elenco surgiu poucos dias depois da classificação histórica sobre o Brasil. A Noruega venceu por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, e alcançou pela primeira vez as quartas de final de uma Copa do Mundo.

Mesmo diante dos relatos de doença na delegação, a comissão técnica acredita que a situação está sob controle para o compromisso contra a Inglaterra, marcado para sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami. A equipe inglesa garantiu a classificação após eliminar o México, por 3 a 2 no estádio Azteca.

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