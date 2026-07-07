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Haaland iguala marca de Gerd Müller em Copas do Mundo

Haaland iguala marca de Gerd Müller em Copas do Mundo
Haaland iguala marca de Gerd Müller em Copas do Mundo -

Algoz do Brasil, Erling Haaland atingiu uma marca histórica em Copas do Mundo. Estreante na competição, o craque norueguês se tornou o primeiro jogador a marcar sete gols nos primeiros quatro jogos do Mundial desde Gerd Müller no Mundial de 1970, segundo a “Opta”. Na época, o ídolo alemão balançou as redes dez vezes.

Erling Haaland disputa a Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. Com sete gols em sua edição de estreia, o craque norueguês já bateu a marca de Pelé na Copa de 1958. Na época, o Rei do futebol marcou seis gols na campanha do título brasileiro. Contudo, o maior artilheiro em uma única edição de Copa é o francês Just Fontaine, que marcou 13 vezes também em 1958.

Com sete gols, Erling Haaland divide a artilharia com o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé, que também marcaram sete vezes. Aliás, esta é a primeira vez na história que três jogadores marcam pelo menos sete gols na mesma edição de Copa do Mundo. O inglês Harry Kane também está no páreo com seis gols marcados.

Com a vitória sobre o Brasil, a Noruega garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, os noruegueses vão enfrentar a Inglaterra, que eliminou o México, no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. Portanto, o confronto colocará frente a frente Erling Haaland e Harry Kane.

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