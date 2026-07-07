Adeus de uma geração? Veja o que disse os veteranos do Brasil após eliminação

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode ter representado o último capítulo de uma geração que marcou época na Seleção Brasileira. Além de encerrar o sonho do hexacampeonato, o resultado deixou no ar a despedida de jogadores experientes que participaram de diferentes ciclos do Mundial. O que são os casos de Neymar, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Alisson, Weverton e Alex Sandro.

O primeiro a indicar que sua trajetória na Seleção chegou ao fim foi Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 disputou sua quarta Copa do Mundo e estará com 38 anos na próxima edição do torneio, em 2030. Ainda no gramado, o atacante deu fortes indícios de aposentadoria da equipe nacional.

“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, acabei aqui”.

Pouco depois, na zona mista, Neymar voltou a lamentar a eliminação e destacou que pequenos detalhes definiram o destino brasileiro.

“Difícil dizer algo que faltou. Sentimento muito ruim. Mas falhamos nos detalhes, e Mundial é isso, um detalhe faz muita diferença. Sentimento de tristeza. Infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora”, completou o camisa 10.

Além disso, quem também falou em tom de despedida foi Danilo. Afinal, o lateral completará 35 anos na próxima semana e reconheceu que o momento pode representar o fim de sua passagem pela Seleção em Mundiais.

“É natural pela idade, pela demanda do futebol. Eu completo 35 anos na próxima semana e agora vou estar sempre na primeira fila como mais um torcedor por aqueles que continuam e só gratidão, um olhar de tentar colher coisas boas”, falou o lateral.

Capitão do Brasil também dá suposto adeus

Marquinhos, capitão da equipe no Mundial, também admitiu que dificilmente voltará a disputar outra Copa. O zagueiro estará com 36 anos em 2030 e pediu apoio para a nova geração da Seleção.

“Que sirva de lição para a próxima geração que ficar, para o treinador também para a próxima Copa. Mas seguimos, de cabeça erguida para que na próxima Copa, a próxima galera que tiver, não sei qual vai ser meu futuro, acho que quatro anos é muita coisa. Nós, os mais velhos, a gente sente porque não sabe nosso futuro, a próxima oportunidade de Copa que vai ter, alguns já até falaram que essa foi a última chance”, disse o zagueiro.

“A responsabilidade é nossa, desculpa ao brasileiro pela decepção e que eles possam apoiar no próximo ciclo. Que o povo apoie esses meninos. Acho que vai ser um ciclo com mais estabilidade, que eles vão conseguir trabalhar e preparar essa Copa”, completou.

Casemiro, outro nome presente nas últimas três Copas do Mundo, deixou o gramado emocionado. O volante, que terá 38 anos em 2030, evitou falar sobre aposentadoria, mas reconheceu que realizou seu sonho de disputar o torneio pelo Brasil.

“Quando você começa a jogar, tem o sonho de ganhar a Copa do Mundo. Tive minha terceira oportunidade. Sou um privilegiado. Tenho muito orgulho do que fizemos, até mesmo da geração que não venceu. Sabemos que desapontamos milhões, a vida segue. Agora eu só quero estar com a minha família”, falou o volante.

Alisson ainda vê futuro em aberto

Por fim, Alisson adotou um discurso mais cauteloso. O goleiro, que também disputou três Copas do Mundo, evitou tratar a eliminação como um ponto final e defendeu a continuidade do trabalho iniciado por Ancelotti.

“Momento como esse não se pode fazer terra arrasada, temos que continuar com o que foi bem feito nesse trabalho de um ano com o Ancelotti e levar para frente. É um aprendizado, as derrotas servem também para fortalecer os jogadores e o grupo. Trabalharemos com muita força para que a gente possa melhorar e chegar aptos para o próximo desafio”, analisou o goleiro.

Além disso, Weverton e Alex Sandro, que também fazem parte da geração mais experiente da Seleção, deixaram o estádio sem conceder entrevistas. Contudo, ambos estarão próximos dos 40 anos na próxima Copa do Mundo e também podem ter encerrado suas trajetórias em Mundiais com a camisa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.